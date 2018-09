Lees de Metro van vrijdag 28 september nu al online

De Metro van morgen is klaar en zal morgenochtend weer voor iedereen klaarliggen in de groene bakken op de grootste stations van Nederland.

Lukt het je niet om er eentje te bemachtigen of kan je - begrijpelijkerwijs - niet langer wachten om de krant al te lezen? Dan kan dat ook online. Wat kan je allemaal verwachten?

Van rechtbank tot bouwput

Het verschrikkelijke ongeluk met de Stint in Oss heeft een zeer grote impact gemaakt, ook op medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen. De verslagenheid is groot, verslaggeefster Kyrie sprak met conductrice Lien Zwak, zij vangt getraumatiseerde collega's op als zij dit nodig hebben.

Het is de Week van de Rechtspraak, daarom sprak Jelmer met rechtbanktekenaar Renée van den Kerkhof, een zeer zeldzaam en boeiend beroep dat maar door een handjevol mensen in Nederland gedaan wordt. Is Nederland in 2040 rookvrij? Clean Air Nederland denkt van wel. Het lijkt de Pixarfilm Up wel, een Rotterdamse huiseigenaar weigert te vertrekken en zijn voormalige rijtjeswoning is nu vrijstaand, in een bouwput welteverstaan. Onze Johan ging op bezoek.

Volgens columnist Iris van Lunenberg is het helemaal niet nodig om altijd maar nieuwe kleren te kopen. Verder sprak Metro met Dré Hazes over zijn nieuwe album. Tot slot voor de gamers: Fifa19 komt eraan. Wij blikten met de e-sporters van Feyenoord vooruit. Wat verwachten zij van de nieuwste editie van deze hyperrealistische voetbalgame. Lees dit en nog veel meer via deze link!