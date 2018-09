IND: besluit Lili & Howick maakt ons ongeloofwaardig

Een aantal medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn niet blij met het besluit van staatssecretaris Harbers om op de valreep de Armeense kinderen Lili en Howick toch niet uit te zetten. Volgens de IND heeft dat hun een geloofwaardigheidsprobleem opgeleverd. Ze maken zich zorgen over de procedure en zijn bang dat ouders hun kinderen vaker zullen laten onderduiken om een uitzetting te voorkomen.

Medewerkers van de dienst, die dagelijks aanvragen behandelen van mensen die in Nederland willen wonen, vinden dat de politiek hen voor schut heeft gezet. Dat blijkt uit de Volkskrant op basis van gesprekken met medewerkers van de dienst en berichten op het intranet van de IND. Harbers is met de IND-medewerkers die bij de zaak van Lili en Howick betrokken zijn geweest in gesprek gegaan om zijn beslissing toe te lichten, omdat hij snapt „dat er veel vragen zijn bij de mensen die in dit veld werken''.

Droge ogen

Maar daarmee is de onrust niet voorbij bij IND. Sterker nog, zij voelen zich in hun hemd gezet: „Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië’, zegt een IND-medewerker die anoniem wil blijven. „Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden.''

Uitlokken

Ook zijn de IND'ers ongerust over het feit dat het liegen, onderduiken en weglopen nu feitelijk is beloond want het heeft de kinderen opgeleverd dat ze toch in Nederland mogen blijven. „Zelfs collega's die blij zijn met de uitkomst dat de kinderen mogen blijven, zijn toch ongelukkig met het proces. Omdat je nu feitelijk uitlokt dat meer ouders hun kinderen in de toekomst laten onderduiken, of aanzetten tot wanhoopsdaden."

Staatssecretaris Harbers. Foto: ANP

Uniek besluit, unieke zaak

Staatssecretaris Harbers zegt de zorgen van de IND te begrijpen, maar doet verder geen uitspraken. Ook heeft hij aan de samenleving nog altijd geen openheid van zaken gegeven over de redenen waarom Lili en Howick toch mogen blijven. Wel wil hij kwijt dat de gebeurtenissen geen consequenties hebben voor andere kinderen in vergelijkbare omstandigheden. „Dit was een uniek besluit in een unieke zaak", zegt hij.