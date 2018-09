Geld stroomt binnen voor inzamelingsactie Oss

Het grote doel was 60.000 euro ophalen, maar het geld stroomt binnen bij de inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss. Zaterdagochtend ging de teller over de 100.000 euro heen.

Vader Nick Nietveld zette de actie vrijdag op. Hij woont niet in Oss, maar in Almere. Hij was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen. Hij opende een rekening bij de gemeente Oss, hier wordt het geld op gestort.

Uitgaven

Het geld is bedoeld om de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren en ook voor de mogelijk aanpassingen in/om het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

Het oorspronkelijke plan was om 60.000 euro op te halen, maar Nietveld laat de inzamelingsactie ook daarna open staan. „Alles wat erbovenop komt is mooi meegenomen en zal eerlijk verdeeld worden. Mocht blijken dat er genoeg geld is voor de slachtoffers en de familie, wil ik ook kijken of er iets over is voor de hulpverleners of de machinist."

Tot volgende week vrijdag kunnen mensen geld doneren via de actie met de naam Slachtoffers treinongeval Oss. Doneren kan hier.