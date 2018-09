Geen debat voor Baudet 'beneden zijn waardigheid'

„Mijn hart brak toen ik het nieuws hoorde.” Nick Nietveld zat in de auto met zijn vriendin toen hij de eerste berichten over het treindrama in Oss binnenkreeg. „Ik wilde helpen. Die mensen komen straks in zulk zwaar weer terecht”, vertelt Nietveld. „Ik moet iets doen.” Dus startte hij een inzamelingsactie.

Anonieme donaties

„De nabestaanden en familie hebben nu al zo’n zware klap te verduren, en dan moet de financiële klap nog komen.” Nietveld ziet grote uitgaven. „Er moet een begrafenis betaald worden, of een rolstoel of aanpassingen in huis gedaan worden.” Volgens hem kan een begrafenis algauw vijftienduizend euro kosten en „je weet niet hoe die mensen uit zo’n situatie komen”.