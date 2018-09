Efteling mag uitbreiden, ondanks bezwaren omwonenden

Na vier jaar is er eindelijk groen licht voor De Efteling. Het park mag uitbreiden en daarmee doorgroeien van vijf naar zeven miljoen bezoekers per jaar in 2030. Inderdaad: er komen dus nieuwe attracties bij!

Omwonenden

Niet iedereen is even blij met de groei van het pretpark in Kaatsheuvel, met name de omwonenden. Dit komt onder andere door de toenemende verkeersdrukte die het pretpark met zich meeneemt.

Na kritiek van de omwonenden werd het oorspronkelijke bestemmingsplan aangepast, schrijft Omroep Brabant. Zo worden wegen berekend op groeiend aantal bezoekers en nieuwe attracties die in de buurt van huizen worden gebouwd, mogen maximaal 25 meter zijn.

Wethouder Gerard Bruijniks beloofde dat de verkeersontwikkeling getest en gecontroleerd wordt en alternatieven mogelijk zijn als er toch problemen ontstaan. De Efteling draait op voor eventuele extra kosten, is vastgelegd.

Uitbreidingsplannen

De Efteling breidt uit om te blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. In het oosten van het park staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en in het westen een uitbreiding met 5 hectare. Om de komst van meer bezoekers mogelijk te maken, krijgt het park een extra toegangsweg en extra parkeerplaatsen.

De opening van de eerste nieuwe attractie staat in 2020 op de planning. Over de details van de attractie wil het park nog niets kwijt.