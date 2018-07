Tweede verdachte opgepakt in zaak Wouter van Luijn

Een achttienjarige jongen is in het weekend op Mallorca aangehouden in verband met de dood van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn, meldden plaatselijke media. Gedurende het onderzoek naar de doodgeslagen Van Luijn (34), heeft de Spaanse politie een tweede betrokkene geidentificeerd. Deze gezochte persoon zou samen met de al gearresteerde verdachte verantwoordelijk zijn voor de dodelijke beroving van Van Luijn. Vrijdag werd al een man aangehouden in deze zaak.

Tweede verdachte

De politie heeft de tweede verdachte kunnen identificeren aan de hand van de verklaringen van de gearresteerde Adrian F.F., die sinds vrijdag vastzit en maandag wordt voorgeleid. Volgens de lokale Spaanse krant La Ultima Hora zijn zowel Adrian als de andere verdachten jongeren, en maken zij beiden geen deel uit van de zigeuner-clan die normaal gesproken actief is in het 'drugsdorp' San Banyo - waar van Luijn bewusteloos is geslagen.

Volgens de Spaanse nieuwssite is Van Luijn neergeslagen door de drugsverkoper bij wie hij naar verluidt cocaïne wilde kopen. De verkoper zou Van Luijn daarna met een huurauto naar het ziekenhuis hebben gebracht.

Hoogstwaarschijnlijk de auto waarmee van Luijn naar het ziekenhuis is gebracht. Foto: ANP

Aneurysma

Op basis van politiebronnen is bekend gemaakt dat de Nederlander 700 euro in zijn portemonnee had, en zich verzette toen het duo het geld afpakte. Als reactie daarop sloegen de twee mannen hem. Door de klap zou een aneurysma in de hersenen (ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders) zijn gebarsten waardoor Van Luijn een bloeding kreeg tussen schedel en hersenen die hem fataal werd, meldt het AD.