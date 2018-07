Schepen Volvo Ocean Race open voor een bezoekje

Het gebeurt helaas nog steeds: mensen die hun huisdieren tijdens een snikhete dag in de auto achter laten. Ook in België was het afgelopen zaterdagavond weer raak – daar moesten drie honden in Brugge uit een afgesloten wagen bevrijd worden. Twee van hen hebben het uiteindelijk niet gehaald.

5,5 uur opgesloten

De honden zaten in totaal een tragische 5,5 uur (!) opgesloten. Gelukkig werd de politie door alerte voorbijgangers getipt, al was het voor één hond toen al te laat: hij bleek bij aankomst van de hulpverlening al overleden te zijn door uitdroging. De ramen van het voertuig werden snel ingeslagen, waardoor de andere twee dieren direct konden worden bevrijd. Na intensieve hulp van de dierenarts overleed één van de andere twee honden uiteindelijk helaas ook. Het dier was amper 2 jaar oud.