Reddingsactie Thaise voetballers is begonnen

In Thailand zijn duikers begonnen met de reddingsoperatie van de twaalf jongens en hun voetbalcoach die vast zitten in een grot.

Op een persconferentie vertelde gouverneur Narongsak Osottanakorn dat de jongens weten van de reddingsoperatie en dat ze er klaar voor zijn. In het best mogelijke scenario zullen de eerste kinderen zondagavond weer buiten de grot staan.

Drie tot vier dagen

Als het lukt, zou de gehele operatie drie tot vier dagen kunnen duren. De voetballers (in de leeftijd tussen 11 en 16) en hun coach (25) zijn medisch gecheckt.

Een team van achttien duikers heeft dagenlang getraind voor de omvangrijke reddingsactie. Ze zullen de jongens en de trainer in groepen naar buiten begeleiden. Het waterpeil is in de afgelopen dagen gezakt, dus zondag is de beste optie om met de redding te starten.’D-Day’, aldus Osottanakorn.

23 juni

Op 23 juni raakten het Thaise team en hun coach tijdens een bezoek aan een grottencomplex vermist. Bijna een week geleden werd er in eerste instantie opgelucht adem gehaald: ze waren gevonden. Inmiddels zijn er meerdere pogingen ondernomen om de voetballers te redden. Deze liepen allemaal op niets uit.

De weg naar buiten door het nauwe gangenstelsel in de grotten is een zeer gevaarlijke. De jongens kunnen niet zwemmen en moeten door de duikers begeleid worden tijdens de honderden meters lange duik, waarin ze niet getraind zijn. Eerder deze week kwam een duiker om het leven.