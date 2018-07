Loesje en selfieconducteurs zeggen 't liever aardig

‘Zeggen wat je denkt, kan ook wat aardigs zijn.’ Dat staat op de nieuwste poster van Loesje. Dit keer niet in de kenmerkende zwarte letters op een witte achtergrond, maar voor het eerst onder een kleurrijke illustratie. Bewust. Loesje wil met deze campagne aandacht vragen voor de verantwoordelijkheid die vrijheid van meningsuiting met zich meebrengt.

Loesje staat voor een fictief personage dat sinds 1983 posters met gevatte teksten plakt in de openbare ruimte. Met humoristische taalspelingen schijnen de posters vaak een ander licht op maatschappelijke zaken.

Loesje's eerste poster in kleur.

De manier waarop mensen vandaag de dag met elkaar discussiëren – zowel online als offline - baart de organisatie achter de posters zorgen: ,,Iedereen mag zomaar wat roepen, maar waar ligt voor ons de grens van vrijheid van meningsuiting? Zomaar hard iets roepen is niet het toppunt van democratie. Iets met aandacht zeggen, levert wel een bijdrage.’’

Keerzijde

Loesje wijst hiermee op de keerzijde van het grondrecht dat de afgelopen tijd vaker ter discussie staat. Maar vrijheid van meningsuiting kent ook voor een organisatie als Loesje een grote waarde. In rechtszaken uit het verleden, waarin gemeenten de organisatie verantwoordelijk probeerde te stellen voor het illegaal plakken van posters, kwam het grondrecht de organisatie bijvoorbeeld ten goede.

,,Destijds ging het om de vraag of de openbare ruimte een plek was waar enkel commerciële partijen hun boodschappen mochten uiten, of dat er ook ruimte mocht zijn voor vrijheid van meningsuiting’’, vertelt Luder van Loesje. ,,Natuurlijk vinden we vrijheid van meningsuiting belangrijk. Sterker nog: het allerbelangrijkste. Deze campagne is niet bedoeld om die vrijheid in te perken, maar wel om mensen aan het denken te zetten. Gebruik de vrijheid om verder te komen als samenleving, niet om een ander naar beneden te halen.’’

Illustratie

Het is voor het eerst dat Loesje een campagne bouwt rondom een specifieke uitspraak. ‘Zeggen wat je denkt kan ook wat aardigs zijn’, noemt de organisatie één van de mooiste Loesje-teksten. Het is daarom voor het eerst dat er kleur is gebruikt in een uiting. illustrator Xaviera Altena maakte hiervoor het beeld.

Selfieconducteurs Onur en Mustafa gaan zelfs met voltallige coupés op de foto. Foto: Onur Yürükel

Selfieconducteurs: ‘Positief de trein in geeft vrolijke reacties'

Ze staan bekend als de selfieconducteurs, Mustafa Hosgören en Onur Yürükel uit Dieren en Deventer. De bevriende collega’s begonnen in 2017 met het delen van hun diensten op Instagram (@selfieconducteurs). Daarop zijn allerlei vrolijke foto’s te zien. Vaak met een enkele reiziger, soms met de voltallige coupé.

Loesje heeft de conducteurs benaderd voor de campagne. De aankomende dagen kun je ze daarom tijdens je reis tegenkomen met een speciaal speldje op hun uniform en kaartjes met de boodschap van Loesje.

,,Positief in het leven staan vinden we belangrijk’’, vertelt Onur. ,,We proberen in elke coupé waar we komen wat gezelligheid te brengen.’’ De conducteurs willen net als Loesje de verruwing in de samenleving tegengaan.

Mustafa: ,,Soms trekken mensen erg snel een conclusie. Ik zie het weleens in mijn werk als er bijvoorbeeld een trein uitvalt en mensen direct de schuld geven aan de NS of nare dingen zeggen. Zij weten dan nog niet dat er bijvoorbeeld een aanrijding is geweest en dat zoiets ook voor het treinpersoneel niet makkelijk is.’’

Voor hen ligt de oplossing in naar elkaar luisteren en een positieve opstelling. ,,Sinds we onze reizen delen op Instagram hebben we alleen maar leuke reacties gehad. Als je zelf positief de trein instapt krijg je negen van de tien keer ook vrolijke reacties terug.’’