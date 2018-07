Grote banken financierden landroof en ontbossing

ING, ABN AMRO en Rabobank hebben jarenlang geïnvesteerd in verschillende palmoliebedrijven die zich schuldig maakten aan landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. De banken zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in dit soort bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van Milieudefensie.

Intimidatie

Het gaat om 14 palmoliebedrijven in negen landen die betrokken waren bij in totaal 118 schandalen. Zo investeerde ABN AMRO in een bedrijf dat regenwoud vernietigde in Papoea Nieuw-Guinea en leende ING aan een bedrijf dat de lokale bevolking intimideerde en van haar land verjoeg.

Milieudefensie publiceerde in totaal twee rapporten, waarvan één rapport apart over Liberia. Daaruit blijkt dat ABN AMRO en Rabobank investeerden in het Aziatische palmoliebedrijf Golden Agri-Resources. Het bedrijf pakte met dwang land af van de lokale bevolking.

Boycot

Volgens de Milieudefensie weten de banken al ruim twintig jaar over de misstanden in de palmoliesector. Sinds 2001 spreekt de milieuorganisatie al met de banken over de structurele problemen. „Tóch blijven ze geld steken in deze dubieuze bedrijven”, aldus Rolf Schipper van Milieudefensie. De organisatie roept de banken op om hun geld terug te trekken uit de palmoliesector.

Volgens ABN AMRO is een boycot niet realistisch, omdat de alternatieven voor palmolie vaak nog schadelijker zijn. De bank is het eens met Milieudefensie dat verandering moet komen en zegt eisen te stellen aan klanten door bijvoorbeeld een keurmerk. Als er dan toch misstanden zijn, gaat de bank met het bedrijf een traject in waarin wordt gestreefd naar verbetering van het gedrag. Over eventuele boetes voor bedrijven die regenwoud vernietigen, wil ABN AMRO niets zeggen.

Geen harde straf

Ook de Rabobank eist een keurmerk van palmoliebedrijven. Zij moeten lid zijn van de Roundtable on Sustainable Palm Oil, dat klachten beoordeelt en sancties oplegt. Als de bedrijven zich niet aan de sancties houden, verliezen ze hun lidmaatschap. Rabobank kijkt alleen naar deze veroordelingen en de reactie daarop van de bedrijven.

ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.