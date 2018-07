Bijna een vinger minder na poging tot voeren haai

Heb jij er weleens over nagedacht wat te doen als je huis is afgebrand? Een hoop Nederlanders niet, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Bijna veertig procent heeft nog nooit nagedacht over waar zij zouden kunnen verblijven als er een noodsituatie uitbreekt en ze hun huis niet terug in kunnen. En dat is toch best belangrijk, zegt het Rode Kruis.

Telefoonnummers onthouden

Stel je voor: in je woning is een gaslek gevonden, je hebt in alle haast je telefoon op je nachtkastje laten liggen en voorlopig mag je niet meer terug je woning in. Wie kan je dan eigenlijk nog bereiken? Het Rode Kruis onderzocht hoe goed Nederlanders voorbereid zijn op noodsituaties en dat blijkt vies tegen te vallen.