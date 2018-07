Australië beboet ouders die kinderen niet inenten

De Australische minister van sociale zaken Dan Tehan heeft het helemaal gehad met ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. Hij wil anti-vaxxers opnieuw gaan treffen in de portemonnee. Elke twee weken zullen zij per kind ongeveer 17 euro minder kinderbijslag ontvangen. Volgens de minister is deze nieuwe drastische maatregel nodig om de volksgezondheid te kunnen waarborgen.

Rotterdams jongetje ontvangt zijn '9-jaar prikken' ©ANP

No jab, no pay

„Groepsimmuniteit is de beste manier om kinderen te beschermen tegen ziektes die door vaccins voorkomen kunnen worden“, licht de minister van sociale zaken toe aan News.com. „Ouders die hun kinderen niet inenten, spelen met de levens van hun eigen kinderen en die van anderen." Met deze nieuwe maatregel wil Tehen de ouders er 'periodiek aan herinneren dat ze een verkeerde keuze maken'.

Australië staat bekend als een land dat zeer streng omgaat met mensen die bezwaren hebben tegen rijksvaccinaties. Het land voerde in 2016 het 'no jab, no pay' (geen prik, geen geld) beleid in. Ouders van wie de kinderen - zonder medische reden - niet waren ingeënt, konden geen beroep doen op een jaarlijkse belastingteruggave, dit gaat om ongeveer 435 euro per huishouden per jaar. Ook vergoedt de Australische overheid de kinderopvang van anti-vaxxers niet langer.

Mazelen bij een jong kind ©Wikimedia Commons

Werkt het?

Australië had, net als veel andere landen met een hoge levensstandaard, te maken met een dalende vaccinatiegraad onder kinderen vanwege de bezwaren van ouders. Het aantal ouders met 'bewuste bezwaren' steeg van 0,23 procent in 1999 naar 1,77 procent in 2014. Deze aantallen lijken klein, maar de effecten zijn merkbaar. Ziektes die bijna niet meer voorkwamen, zijn aan een opmars bezig. Dit is niet alleen het geval in Australië maar ook in Europa.

De maatregelen van het lik op stuk-beleid lijken een positief effect te hebben. Veel ouders kozen prikjes voor hun geld en duizenden kinderen kregen in de afgelopen jaren alsnog de vaccinaties die hen beschermen tegen ziektes als mazelen, rode hond en de bof. Hiermee steeg het aantal gevaccineerde kinderen in Australië van 92,6 naar 93,2 procent.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om groepsimmuniteit te realiseren. Bij zo'n hoog percentage wordt het onmogelijk voor een ziekte om zich te verspreiden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met pokken, een ziekte die in de afgelopen 3000 jaar verantwoordelijk werd gehouden voor 10 procent van de sterftegevallen bij mensen. Dit virus is door de medische wetenschap volledig uitgeroeid na een intensieve wereldwijde vaccinatiecampagne.

Gevaarlijke trend

Medici in Groot Brittannië maakten onlangs bekend dat er op 18 juni in totaal 643 gevallen van mazelen werden gemeld. Dit is een grote stijging aangezien er in heel 2017 slechts 274 gevallen werden gemeld. In Italië is sprake van een uitbraak met meer dan 5000 besmettingen. Cijfers uit Duitsland, Roemenië en Griekenland laten een soortgelijke trend zien. Afgelopen jaar zijn 35 kinderen in Europa overleden aan de gevolgen van de kinderziekte.

Ook in Nederland hebben steeds meer ouders bezwaren tegen inentingen. Vier jaar geleden zakte Nederland onder de kritieke grens van de WHO. Op dit moment is 90,2 procent van de tweejarigen gevaccineerd. Opvallend is dat er steeds meer hoogopgeleiden in de grote steden zijn die bezwaren tegen het kinderprikje hebben. Vroeger kwamen dit soort lage percentages alleen maar voor in gemeentes met een grote gelovige gemeenschap. Kinderartsen en het RIVM luidden een aantal weken geleden de noodklok om deze zorgelijke trend.

Een kind uit Centraal Afrikaanse Republiek wordt gevaccineerd ©Getty Images

Vaccinaties en autisme

In de jaren '90 daalde de vaccinatiegraad toen de omstreden onderzoeker Andrew Wakefield een mogelijk verband legde tussen vaccinaties en autisme. Deze conclusies worden nog steeds door veel mensen geloofd terwijl de onderzoeksresultaten van Wakefield talloze keren door experts ontkracht zijn. In 2010 werd Wakefield's medische bevoegdheid ingetrokken. Ondanks alles wordt zijn werk vaak als reden gebruik om van een inenting af te zien.

Wereldwijd kwamen er volgens cijfers van de WHO in 2016 bijna 90.000 mensen om het leven door de mazelen. De ziekte is hiermee een van de meestvoorkomende oorzaken van kindersterfte. Het overgrote deel van de dodelijke slachtoffers valt te betreuren in ontwikkelingslanden die geen adequaat vaccinatieprogramma hebben.