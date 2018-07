Aldi komt met leeftijdsgrens voor energiedrankjes

Kinderen tot veertien jaar kunnen vanaf 1 oktober geen energiedrankjes meer kopen bij Aldi. Het is een primeur in Nederland, want het is de eerste supermarktketen dat een leeftijdsgrens instelt op deze drankjes. In het buitenland besloten supermarkten een paar jaar geleden al om geen energiedrankjes meer aan kinderen te verkopen.

Discussie

Er is al jaren discussie over de pepdrankjes. Er zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen in. Aldi zegt het besluit dan ook hebben te genomen om gezondheidsredenen en vanwege de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energiedrankjes door kinderen.

Met de leeftijdsgrens volgt de supermarktketen het advies van het Voedingscentrum. Dat kwam eerder tot de conclusie dat kinderen onder de dertien jaar helemaal geen energiedrankjes zouden moeten drinken. Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te nemen.

Marketinggeweld

„Energiedrankjes hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen, terwijl we ervan uit kunnen gaan dat het geen gezonde keuze is", zegt Marjon Bachra van de organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht. Met die organisatie werkt Aldi de komende jaren samen. Ze willen zo ouders bewust maken van het belang van gezonde voeding. Bachra hoopt dat meer supermarkten een leeftijdsgrens zullen instellen.

Foodwatch, de voedselwaakhond van Nederland, constateert dat gezond verstand het lijkt te gaan winnen van het 'marketinggeweld' van producenten. Volgens kinderartsen mag Aldi zelfs nog wel verder gaan, en de leeftijdsgrens doortrekken naar achttien jaar.

Legitimatie

Om de leeftijdsgrens te handhaven, moeten kassamedewerkers bij twijfel jongeren om hun legitimatie vragen, net zoals dat bij alcohol gebeurt.