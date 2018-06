Verzetsmonument in Arnhem beklad met graffiti

Vandalen hebben dit weekend toegeslagen op het Verzetsmonument in Arnhem. Het monument, bestaande uit een aluminium plaat en een reeks kubussen, is aan alle kanten beklad met graffiti.

Woedend

Kunstenaars Jouke Hoogland en Jos Pauw ontwierpen het Verzetsmonument. Hoogland is woedend. „Het is te idioot voor woorden”, vertelt de kunstenaar tegen de Gelderlander. „Waarschijnlijk zijn het jonge gasten die gewoon alles bekladden. De verf zit echt overal. Ik ben zó boos.

Het monument is voorzien van een beschermlaag, waardoor de graffiti er relatief makkelijk van af te halen is. Maar Hoogland vertelt tegen de krant dat niet alle delen van het kunstwerk al zo’n beschermlaag hadden. De vraag is dus of alle graffiti er van af te halen is.

Het Verzetsmonument werd in 2005 aan de achtergevel van concertzaal Musis in Arnhem geplaatst. In 2017 werd het opnieuw vormgegeven en herplaatst aan de Rijnkade in dezelfde stad. De kunstenaars gebruikten overblijfselen van de uitbouw van Musis om het monument opnieuw vorm te geven.