Straffen voor stel dat zoontje van 8 doodmartelde

‘Meer dan beestachtig’: zo omschreef de rechter de dood van de achtjarige Gabriel Fernandez. In 2013 overleed de jongen na maandenlang mishandeld te zijn door zijn moeder en haar vriend.

Het Amerikaanse stel strafte de jongen omdat ze dachten dat hij op jongens viel.

Doodstraf en levenslang

De vriend van de moeder, de 37-jarige Isauro Aguirre, kreeg door de rechter in Los Angeles de zwaarste straf opgelegd: de doodstraf. Dat is in lijn met het advies van de jury, die om de zwaarst mogelijke straf had gevraagd. De 34-jarige moeder van het kindje, Pearl Fernandez, werd medeschuldig bevonden en krijgt levenslang.

De jongen werd in mei 2013 gevonden door ambulancepersoneel, nadat zijn moeder 911 had gebeld en verteld had dat haar zoon was gevallen en met zijn hoofd een kastje had geraakt.

Afschuwelijke mishandeling

Gabriel werd gevonden met een schedelbreuk, gebroken ribben en brandwonden. Later bleek dat de mishandeling al maandenlang plaatsvond. Hij was met een luchtdrukpistool beschoten, uitgehongerd, met pepperspray bespoten en hij moest in een kast slapen. De jongen overleed twee dagen nadat het ambulancepersoneel hem vond.

De term beestachtig dekte de lading van de mishandeling niet volgens rechter George Lomeli. „Want zelfs dieren weten hoe ze moeten omgaan met hun jongen.” Hij noemde de daden ‘vreselijk, onmenselijk en niets anders dan boosaardig’.

Kwellen

Rechter Lomeli zei tegen het koppel uit Californië tijdens de zitting dat hij hoopte dat ze midden in de nacht wakker worden en denken aan alles wat ze de jongen hebben aangedaan. „Ik kan alleen maar hopen dat het jullie zal kwellen.”

Fouten bij hulpverlening

De mishandeling werd meerdere keren aan het licht gebracht, onder meer door een juf van de jongen die zich zorgen maakte om de jongen. De jongen verscheen namelijk meerdere keren met verwondingen op school. Toch werd de zaak door een sociale hulpverlener afgedaan. Toen er een briefje van de achtjarige werd gevonden in een jeugdcentrum, waarin hij schreef niet meer te willen leven, werd gezegd dat er 'geen specifiek plan' in stond en directe hulp niet nodig was.

Twee sociaal werkers en hun meerderen werden ontslagen na de gemiste kansen om de jongen te redden, schrijft LA Times.