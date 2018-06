Sluiting vier gevangenissen alsmaar dichterbij

De krant van woensdag 20 juni is klaar, gedrukt en woensdagochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd en nieuwsgierig naar wat er in staat?

Voorproefje: we besteden onder andere aandacht aan de staking in het streekvervoer. Vanaf maandag leggen buschauffeurs opnieuw het werk neer, en als de werkgevers niet snel met oplossingen komen zelfs ’voor onbepaalde tijd’. Studenten maken zich zorgen. De toetsweken komen eraan en veel van hen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Heb jij een auto? Check dan #lievelift op social media. Metro wil reizigers koppelen aan automobilisten.

Verder hebben we aandacht voor de temperatuur, die donderdag opeens met tien graden daalt. Hoe dat kan, en hoe het fenomeen heet, legt weerman Jordi Huirne van Weeronline aan je uit. Ook schetsen we een profiel van XXXtentacion, de 20-jarige rapper die maandagnacht is doodgeschoten in Miami. Wie hij was? Dat lees je woensdag in Metro.