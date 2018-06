Scholieren hangen vlag uit na eindexamenuitslag

Maandenlang leren, concentreren en hopen op het beste. Voor middelbare scholieren kwam gisteren eindelijk een einde aan het grote nagelbijten. Ruim 200.000 scholieren kregen gisteren het verlossende telefoontje: geslaagd of niet.

Een gelukkige Anne Smit.

Anne Smit (16)

Jan Arentsz College Langedijk

VMBO TL

Geslaagd

Anne Smit uit Waarland, een dorpje vlak bij het Noord-Hollandse Langedijk, kreeg gisteren niet alleen te horen dat ze was geslaagd, maar ook nog eens dat ze haar vakken cum laude heeft afgerond. „Ja, dit moet gevierd worden.”

Anne wist dat ze er goed voorstond, maar of ze daadwerkelijk cum laude zou slagen, was nog even de vraag. „Ik stond gemiddeld een 7 voor Engels en om cum laude te slagen moet het gemiddelde van je cijfers een 8 of hoger zijn. Ik dacht: zou het me lukken om een 9 te halen voor Engels? Maar uiteindelijk was dat niet nodig, want toen bleek ik een 9 te hebben voor Duits.”

Dat mooie resultaat is te danken aan een grondige voorbereiding. „Vooral in het derde en vierde jaar heb ik goed geleerd. Daardoor stond ik er dit jaar relaxt in en heb ik me vooral kunnen concentreren op het maken van oefenexamens.”

In eerste instantie was ze dus niet zo gespannen toen Anne moest wachten op de uitslag. „Nee, ik maakte me eigenlijk geen zorgen en was gewoon rustig aan het wachten. Totdat al mijn vriendinnen opeens begonnen te appen over hoe spannend ze het vonden.” Lachend: „Nou... toen voelde ik het opeens ook! Ik dacht: nu komt het wel heel dichtbij.”

Gelukkig was die spanning nergens voor nodig en kan ze zich richten op haar vervolgopleiding. ,,Ik wil graag de journalistieke kant op. Na de zomer begin ik bij het Mediacollege in Amsterdam. Daar heb ik heel veel zin in.”

Na alle spanning kan Anne Hartog toch de vlag uithangen.

Anne Hartog (15)

Jan Arentsz College Langedijk

VMBO TL

Geslaagd

Wat een dag voor Anne Hartog uit Noord-Scharwoude. „Ik heb echt nog nooit zoveel spanning gevoeld.”

Zo’n examenperiode is namelijk niet niks, vertelt ze. ,,Tijdens toetsen heb ik vaak last van zenuwen. Soms is het zo erg dat is dan een black-out krijg. Dat gebeurde bij het examen wiskunde. Ik moest me inhouden om niet in huilen uit te barsten.”

Door die turbulente toetsen vroeg Anne zich af of ze wel zou slagen. Eigenlijk verwachtte ze nog wel een herexamen te moeten doen. Op het Jan Arentsz College in Langedijk gaan docenten persoonlijk langs om de scholieren te vertellen of ze geslaagd zijn. Anne schoof daarom gisteren haar stoel bij het raam en staarde een uur lang vol spanning naar buiten. „Toen ik mijn leraar zag sprong ik op en begon ik te gillen. De tranen liepen over mijn wangen. Mijn leraar vroeg: ben je nou zo blij om me te zien of wil je de uitslag echt niet weten? Toen vertelde hij dat ik geslaagd ben.”

Eind goed al goed, voor Anne, die volgend jaar de Hotelschool gaat doen in Heerhugowaard. Of ze het goede nieuws nog gaat vieren? „Nou, ik ga uit eten met mijn ouders maar ik ga niet heel erg feesten. Morgen moet ik namelijk werken want ik spaar voor een scooter.”