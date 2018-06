Robert Jensen krijgt weer eigen talkshow

Robert Jensen keert terug op tv met een nieuwe show: Jensen Live!. Dat meldt de producent Fabiola op Facebook. Volgens RTL Boulevard blijft Jensen bij RTL.

Zondag 8 juli wordt een proefaflevering gedraaid in Hilversum waarvoor geïnteresseerd publiek zich gratis mag aanmelden. „De Talkshow zal gaan over alles wat Robert Jensen en ons in Nederland en de wereld bezighoudt", zegt de producent. Die onderwerpen zijn onder meer Trump, nieuws, nepnieuws, media en Den Haag. „Het zijn warrige tijden, maar Robert Jensen gidst ons erdoorheen. En... er mag gelachen worden", staat in de aankondiging van de show.

Yorin

David Jensen begon in 2002 zijn eigen televisieprogramma JENSEN! op Yorin. Daarin vroeg hij bekende gasten het lijf van het hemd, samen met zijn assistent Jan Paparazzi. In 2008 besloot hij te stoppen, maar een jaar later keerde hij terug, ditmaal op RTL5.

In 2011 stopte hij ook bij RTL5, maar in 2013 ging hij door met een latenight talkshow op Veronica. Aanvankelijk werd die op zowel maandag- als donderdagavond uitgezonden, maar door de matige kijkcijfers werd de donderdagavondeditie al snel geschrapt. Later presenteerde hij nog een aantal programma's over Amerika op RTL5.