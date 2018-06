Halsema eerste vrouwelijke burgemeester Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam draagt Femke Halsema voor als nieuwe burgemeester. Dat werd woensdagavond bekend nadat de raad achter gesloten deuren had vergaderd en gestemd. Voormalig GroenLinks-leider Halsema (52) volgt Eberhard van der Laan op, die in oktober vorig jaar overleed.

Beslist en verbindend

,,Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid'', aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken voerde. De naam van Halsema werd al lange tijd genoemd. Zelf zei ze al die tijd niets over of ze had gesolliciteerd.

De raad stuurt het besluit nu naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland en de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad beslist dan, waarna de koning de nieuwe burgemeester benoemt. Naar verwachting kan Halsema nog deze zomer aan de slag in de hoofdstad. Tot die tijd blijft Jozias van Aartsen aan als waarnemend burgemeester.

Urenlange geheime vergadering

Aan het besluit ging een urenlange geheime vergadering vooraf. Het is op dit moment niet bekend of Halsema met een ruime meerderheid is benoemd en welke partijen voor of tegen haar komst hebben gestemd. Volgens diverse media ging de strijd om de post uiteindelijk tussen de voormalig GroenLinks-leider en Carolien Gehrels (PvdA). Binnen de vertrouwenscommissie zou hier echter grote verdeeldheid over hebben bestaan. Dat Halsema niet bij iedereen geliefd was, bleek uit een petitie onder de titel: 'Houd Halsema uit de Stopera'. Meer dan 7300 mensen hebben dit ondertekend.

De sollicitatieprocedure is volstrekt vertrouwelijk en het lekken van informatie kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Desondanks kwam er toch het een en ander naar buiten. Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde woensdag een strafrechtelijk onderzoek aan naar een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie.

Niet genoeg goede kandidaten

Nadat er zich aanvankelijk niet genoeg goede kandidaten hadden gemeld, kwam er in mei een tweede sollicitatieronde. Daarop reageerden nog eens 85 personen, bovenop de eerste 29.

Amsterdam krijgt met de komst van Femke Halsema voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Het was de wens van een deel van de gemeenteraad, al stond het niet officieel vermeld in het opgestelde profiel. Het is ook voor het eerst dat de hoofdstad een eerste burger van GroenLinks-huize krijgt. Daarmee komt een einde aan een tijdperk met PvdA-burgemeesters.

In het profiel stond verder dat de nieuwe burgemeester een ervaren bestuurder moet zijn, iemand met humor en relativeringsvermogen en een boegbeeld en belangenbehartiger.

Amsterdam had sinds de jaren veertig altijd een PvdA'er aan het roer. Na het overlijden van Eberhard van der Laan in oktober trad VVD'er Jozias van Aartsen tijdelijk aan als waarnemer.