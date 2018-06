Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk

De familie van de Amsterdamse voetballer Abdelhak Nouri stelt Ajax aansprakelijk voor het onjuist handelen tijdens de hartstilstand die de 21-jarige tijdens een oefenwedstrijd kreeg. De ernstige gevolgen van zijn collaps in juli 2017 hadden volgens hen kunnen worden voorkomen wanneer er wél toereikende zorg verleend was.

Onjuiste zorg

De zaak verplaatst zich nu richting de arbitragecommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), meldt het advocatenkantoor van de familie in een persbericht. Na intensief onderzoek van Beer Advocaten zou zijn gebleken dat Nouri op het veld in Oostenrijk niet de juiste zorg zou hebben gekregen, waardoor de gevolgen van zijn ineenstorting waarschijnlijk veel ernstiger zijn uitgepakt. De voetballer ligt op het moment nog steeds in coma en heeft blijvende hersenschade opgelopen.

Ajax ontkent

De Vries & Kasem, het advocatenkantoor van de familie, stelt dat er ‘de afgelopen periode is getracht om in overleg met Ajax tot een oplossing te komen waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de club zou worden erkend.’ Ajax zou hier echter geen gehoor aan willen geven: de zorg is volgens hen juist wél adequaat verleend, waardoor er geen aansprakelijkheid bij de club zou liggen.

Niet naar de rechtbank

Het laatste woord zal nu bij de KNVB gaan liggen: zij gaan bepalen of Ajax inderdaad aansprakelijk is. De familie kan niet naar de rechtbank stappen door het contract van Nouri, waarin staat dat de arbitragecommissie de bevoegde instantie is in dit soort situaties.