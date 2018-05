Gezin nét ontsnapt aan jachtluipaarden Beekse Bergen

Het ging maandag bijna finaal mis in safaripark Beekse Bergen. Een gezin stapte in het verblijf van de jachtluipaarden uit een Franse auto, om daar tegen de regels in de dieren van dichtbij te bekijken.

Dat gaat maar net goed. Een video van het voorval, gefilmd door andere bezoekers die wel in de auto bleven, verscheen deze week op YouTube. En daarin wordt duidelijk dat het gezin ,,het concept van het park niet helemaal snapt".

Foto’s maken

In de video is eerst te zien hoe een drietal, onder wie een klein kindje, even kort uit de auto stapt om foto’s te maken van de liggende luipaarden. Dan stappen ze weer in en rijden ze een stukje verder. Vervolgens stappen er vijf mensen, onder wie het kind, uit de wagen.

Besluipen door de jachtluipaarden

Ze lopen op hun gemak rond in het verblijf, verder weg van de auto. Dan is te zien hoe de jachtluipaarden de mensen besluipen: een van de achterliggende dieren stuift op het gezin af.

Wanneer de mensen doorhebben dat de dieren op hen afkomen, rennen ze naar de auto. Maar net op tijd bereiken de uitstappers het voertuig.

De eigenaar van het park, Libéma, is geschrokken van de video. ,,Uitstappen mag nergens in het park. Over de risico’s daarvan informeren we in meerdere talen in het park”, aldus een woordvoerder. Ook in het Frans, dus.

Arm gebeten

Naar aanleiding van het schokkende filmpje zullen er geen extra Franse waarschuwingsbordjes in het park komen. Alles monitoren met camera’s is tevens een onbegonnen zaak door de enorme oppervlakte van het park, aldus manager Niels de Wildt. Het gebeurt gelukkig niet vaak dat er mensen uitstappen. In 2009 werd een geval namelijk wel noodlottig: een 9-jarig jongetje werd in zijn arm gebeten door een jachtluipaard nadat hij was uitgestapt en schrok van het dier.

Heel veel geluk

De mensen die maandag uit de auto stapten in het park, hebben in elk geval een engeltje op hun schouder gehad. Beekse Bergen-manager Niels de Wildt vertelde vrijdagochtend op NPO Radio 1 dat hij geen idee heeft wat hen bezielde om uit te stappen.

'Soort strandwandeling'

Voor de video verscheen wist het park nog niet van de uitstappers. ,,Niemand was op de hoogte van het feit dat mensen een soort strandwandeling hebben gemaakt in het verblijf van de jachtluipaarden.” De dieren waren niet hongerig en zaten niet ‘in de jacht’, maar er werd gereageerd op het ‘uitzonderlijke bezoek’.

