Campagne tegen lallende Brit én Hollander

Schreeuwen, lallen, wildplassen, rommel op straat. Amsterdam heeft het gehad met toeristen die zich ongestraft wanen in de hoofdstad. Met de nieuwe campagne ‘Enjoy & Respect’ wil Amsterdam Marketing daar een einde aan maken.

Opvallend is dat Amsterdam Marketing zich niet alleen richt op de Britse toerist, maar juist ook op de Nederlandse bezoeker uit de regio. Een keuze naar aanleiding van verschillende eigen onderzoeken en data van de politie, handhaving en de gemeente Amsterdam.

Overlast

,,Het is niet zo dat álle Britse jonge mannen overlast veroorzaken en het is ook niet zo dat een jonge Franse man nooit overlast pleegt in Amsterdam. Maar we hebben wel uit al deze data de conclusie kunnen trekken dat er twee groepen zijn die een meerderheid vormen in de klachten over overlast: mannelijke Britse en Nederlandse toeristen tussen de 18 en 34 jaar’’, zegt Nico Mulder, marketingstrateeg van Amsterdam Marketing.

Een verrassende uitkomst? ,,In de publieke opinie merk je dat vooral de Britse bezoekers opvallen als het gaat om ongewenst gedrag door toeristen. Maar inderdaad: jonge Nederlandse mannen kunnen er ook wat van’’, vult woordvoerder Janine Fluyt van Amsterdam Marketing aan. ,,Maar we zijn er niet verbaasd over. In Amsterdam krijgen we veel verschillende bezoekers, maar zeker vijftig procent komt uit Nederland.’’

Gedrag

Sterker nog, de jonge mannelijke toeristen uit Nederland en Groot-Brittannië blijken veel met elkaar gemeen te hebben. Wanneer zij zich oriënteren op hun verblijf in Amsterdam gebruiken ze soortgelijke zoektermen in Google. Ze verblijven maximaal een weekend in de stad en uit een test blijkt dat beide groepen niet onder de indruk zijn van informatie die hen vertelt dat bepaald gedrag niet is toegestaan. ,,Het werkt zelfs averechts’’, vertelt Mulder. ,,We zien dat de toeristen dan juist ongewenst gedrag gaan vertonen.’’

In het campagnemateriaal wordt daarom niet de nadruk gelegd op wat niet mag, maar op de consequentie die eraan hangt. Zoals: ’Gooi je afval gratis in de prullenbak of gooi het ernaast en betaal 140 euro boete’.

De nieuwe campagne moet onder meer wildplassen tegengaan. Foto: Amsterdam Marketing

,,Met deze keuze zeggen we: geniet van de vrijheid die je hebt, maar weet dat er consequenties zijn als je je niet aan de regels houdt’’, aldus Mulder.

Online

Overigens is deze boodschap niet alleen op billboards zichtbaar. Toeristen die binnen deze doelgroep vallen zien de campagne al voordat ze naar Amsterdam komen, bijvoorbeeld op websites van reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen, hostels en hotels en via social media.