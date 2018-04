In beeld: PSV partyt met de schaal op overvol plein

De politie heeft maandag vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij terrorisme. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam.

Het gaat om vier Marokkaanse Nederlanders. Twee broers van 26 en 29 werden opgepakt in Oudenbosch, een 37-jarige man werd gearresteerd in Roosendaal en een 39-jarige man werd in het Belgische Essen aangehouden. De panden waar de mannen werden aangehouden werden ook onderzocht.

Kalasjnikov in kelderbox

De politie kwam de mogelijke terroristen op het spoor toen er in verband met een ander onderzoek een geluidsfragment door de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, beschikbaar werd gesteld in 2017. Het onderzoek stond in het teken van een verdachte in Rotterdam die in een kelderbox een kalasjnikov met munitie én een enorme hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk had liggen.

Daar werd vorig jaar vier jaar cel voor geëist. Het Openbaar Ministerie ging daarop in hoger beroep, want het had acht jaar geëist. De uitkomst daarvan wordt binnenkort bekend.

In het geluidsfragment is een gesprek te horen waarin de verdachte in de Rotterdamse 'kelderboxzaak' spreekt met een aantal van de mannen die vandaag werden opgepakt. Er wordt gesproken over een aanslag die zij zouden willen plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam.

Hennepkwekerij ontdekt

Bij de doorzoeking van de drie woningen in Oudenbosch en Roosendaal, een loods in Sprundel en twee woningen in Essen en Antwerpen is door de politie beslag gelegd op onder andere digitale gegevensdragers. Verder zijn er drie auto's in beslag genomen en op de zolder van de Roosendaalse woning ontdekte de politie nog een hennepkwekerij.

De in Nederland aangehouden verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die in België is aangehouden wordt overgeleverd aan Nederland.

Verspreiden jihadisme social media

Het onderzoek richt zich op voorbereidingen en training voor terrorisme en ook aanzetting tot terrorisme door het verspreiden van gewelddadig jihadisme via social media.

