En weer zegt een adviesraad: minder vlees eten

Als we het verdere opwarmen van de aarde willen tegengaan en de klimaatdoelen van Parijs willen halen, dan moeten we minder vlees gaan eten. Dat is het advies van een onderzoeksorgaan van de overheid, dat als tweede partij in een korte tijd met deze conclusie komt.

'Gedragsverandering van consumenten' is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een goed alternatief om de Parijse klimaatdoelen te halen. Daarin staat onder meer dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden mag stijgen - maar liever nog niet meer dan 1,5 graden Celsius.

Uitstoters van broeikasgassen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kwam al eerder met een advies dat mensen duurzamer en gezonder moeten gaan eten. Iets specifieker werd daarbij geopperd, net als bij het laatste onderzoek, dat consumenten minder vlees moeten gaan eten. De veeteelt is namelijk een van de grootste uitstoters van broeikasgassen.

Het onderzoek

Het Planbureau voor de Leefomgeving sloeg de handen ineen met de Universiteit Utrecht. Samen onderzochten ze welke alternatieven er zijn voor het uit de lucht halen van CO2. Volgens de klimaatdoelen van Parijs is dit uit de lucht halen van CO2 een goede optie, maar daarvoor moet veel bos worden aangeplant. Klinkt goed, maar dat gaat ten koste van landbouwgrond. Daar kan de voedselvoorziening mee in gevaar komen.

Naast de afvang en opslag van CO2, wat volgens de onderzoekers nog zeker nodig is, is het eten van minder vlees een goede manier om de klimaatdoelen te halen. Meer gebruik van groene stroom was ook een suggestie van de wetenschappers.

Een actievoerder bij de klimaattop in Parijs in 2015. Foto: ANP

De klimaatdoelen

In 2015 vond een klimaattop plaats in Parijs. Op deze bijeenkomst gingen 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarbij werd dus onder andere afgesproken om de temperatuurstijging in te perken, omdat een stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen erg kan verstoren volgens wetenschappers.

Kilo's vlees

Minder vlees eten is dus een veelgegeven advies van onderzoekers. Maar hoeveel vlees eten we eigenlijk in Nederland? In 2016 bedroeg de vleesconsumptie per persoon bijna 77 kilo, zo bleek uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Dat was meer dan in 2015. Tien werd er 75,4 kilo vlees per persoon gegeten. Bij dat gewicht zijn overigens de botten meegerekend.

