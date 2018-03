Sven Kramer: Zonder emotie is er ook niks aan

Het waren niet zijn Olympische Spelen en het was ook niet zijn WK Allround. Toch stond er gisteren een ontspannen Sven Kramer op het ijs van Thialf, waar hij voor sponsor Swisse een clinic gaf.

Tijdens de koffie in het café van de schaatsbaan in Heerenveen komt Sven Kramer er maar meteen eerlijk voor uit: de clinic zélf geven zit er vandaag niet in. Na een teleurstellende zesde plaats op de 10 kilometer van het WK Allround vorige week in Amsterdam schopte de viervoudig olympisch kampioen uit boosheid zó hard tegen een stoel dat zijn voet even niet meer in een schaats past. Gelukkig heeft hij wat schaatsende vrienden en trainers van Thialf geregeld om hem te helpen.

'Disaster'

Kramer maakt grapjes en oogt ontspannen, terwijl hij met ‘slechts’ één gouden plak op de Olympische Spelen in Zuid-Korea en een teleurstellende vierde plek op het WK Allround in Amsterdam begin deze maand, niet bepaald zijn beste seizoen achter de rug heeft. „Het gaat wel oké”, zegt hij. „Wel een beetje dubbel, natuurlijk. De eerste week Olympische Spelen was helemaal fantastisch met het goud op de 5 kilometer, maar daarna ging het door die 10 kilometer wat minder. Door de massastart had ik toch nog een fijne afsluiter, maar ja, vervolgens werd het WK Allroud een disaster. Al met al geen geweldig seizoen en dat is jammer.”

Emotie

Bij de pakken neerzitten is er voor de Fries niet bij. „Ik weet inmiddels beter hoe het werkt, heb een dikkere huid gekregen in al die jaren. You win some, you lose some, it’s all in the game. En soms is het niet anders. Je probeert te sturen, maar soms kan dat niet. Ik heb mijn sleutelbeen gebroken, ben een paar keer hard gevallen. Dat soort dingen overkomen je, maar in onze wereld kan je je dat eigenlijk niet permitteren. Niet als je wilt winnen.” En dan schop je soms zo hard tegen een stoel dat je niet meer kunt schaatsen? Lachend: „Ja, dat is heel lullig. En ook niet slim. Maar ja, het is ook emotie, dat hoort erbij. Zonder emotie is er ook niks aan.”

Het komende seizoen, waarvoor hij vanaf half april alweer moet gaan trainen, zegt hij ondanks de recente tegenslagen met vertrouwen tegemoet te zien. „Ik zie geen reden waarom het zo zou blijven gaan. We weten nu waar het aan ligt, zien verbeterpunten en daar gaan we aan werken.” Maar eerst is het tijd voor vakantie. „Als ik morgen weer zou beginnen met trainen, dan moet ik wel even een knop vinden om mezelf aan te zetten hoor”, zegt hij lachend.

Metro's Constance krijgt les van Sven's vriend en ex-schaatser Wouter olde Heuvel. /Mustafa Gumussu

Intussen stappen de laatste Swisse-clinicdeelnemers van het ijs van Thialf. Hoewel hij zelf zijn sneakers aanhield, had Kramer voor ieder van hen wel een paar tips en een gezellig praatje. Is het eigenlijk belangrijk om af en toe ook op een minder professionele manier met schaatsen bezig te zijn? „Zeker. Zo’n dag als deze is voor ons topschaatsers een verademing. Wij zijn altijd zo gefocust op de details dat we er soms in verzuipen. Het is heerlijk om dan weer even terug te gaan naar de basis van het schaatsen.” Hij wijst naar alle hoeken van de ijshal. „Er hangen hier 80 camera’s die al onze bewegingen vastleggen en analyseren. Dat is niet altijd even relaxt. Als ik jullie dan lekker zie klungelen en kleine stapjes zie maken, dan is dat genieten. En stiekem is leedvermaak soms ook wel leuk, haha!”