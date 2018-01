Is positie Camiel Eurlings nog houdbaar?

Oud-politicus en voormalig KLM-topman Camiel Eurlings ligt onder vuur. Kan hij na een veroordeling voor mishandeling aanblijven als lid van het Internationaal Olympisch Comité?

1) Waar kennen we Camiel Eurlings eigenlijk van?

Limburger Camiel Eurlings kwam in 1998 als 24-jarige voor het CDA in de Tweede Kamer. In 2007 werd hij minister van Verkeer en Waterstaat. In 2010 verliet hij de politiek en een jaar later werd hij directielid bij KLM, waar hij in 2014 werd ontslagen. Intussen zat hij een commissie voor om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Dit plan werd afgekeurd vanwege te hoge kosten, maar Eurlings kwam zo wel in het vizier van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Sinds 2013 is hij het enige Nederlandse IOC-lid.

2) Waarom is hij nu in opspraak?

In 2015 kwam aan het licht dat de ex-vriendin van Eurlings het jaar daarvoor aangifte tegen hem had gedaan van een mishandeling waarbij zij onder meer een gebroken elleboog en een hersenschudding opliep. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld en Eurlings kreeg een schikking opgelegd van 40 uur werkstraf. Intussen paste de Nederlandse Olympische tak NOC*NSF wel de voorwaarden voor hun leden aan: ze moeten allen een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen. Afgelopen zomer kreeg Eurlings die, maar daar kwamen gezien zijn verleden vragen over. NOC*NSF vroeg Eurlings een verklaring af te leggen. Daarin deelde de oud-minister mede dat hem geen zware mishandeling is opgelegd, dat er een schikking was overeengekomen zonder vaststelling van schuld en dat hij geen strafblad had gekregen. Verder bood hij geen excuses aan voor het gebeuren en vooral dat laatste kwam hem eind 2017 op veel kritiek te staan.

3) Die excuses kwamen er uiteindelijk wel, is het dan nu goed?

Niet echt. Op de laatste dag van het jaar stuurt Eurlings inderdaad een persoonlijke mail naar de pers waarin hij aangeeft al eerder excuses te hebben gemaakt aan zijn ex, maar nu ook sorry zegt tegen IOC, NOC*NSF, alle Olympiërs en het Nederlandse volk. Dezelfde dag verschijnt een interview in NRC waarin hij onder meer ontkent ‘formeel een strafblad’ te hebben. De Volkskrant hield die verklaring eens tegen het licht en concludeerde dat Eurlings wel degelijk een strafblad heeft. Officieel heet een aantekening van een strafbaar feit echter geen strafblad, dus Eurlings heeft in die zin niet gelogen. Of het slim was, is een andere vraag.

4) Moet hij nu alsnog opstappen als IOC-lid?

Volgens diverse Kamerleden en opiniemakers zou Eurlings er goed aan doen de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Gisteren gaf ook oud-IOC-bestuurslid Els van Breda Vriesman-Commandeur te kennen dat ze de positie van Eurlings onhoudbaar vindt. „Dit doet geen goed aan de Nederlandse sport”, zei ze tegen RTL Nieuws. Zowel IOC als NOC*NSF hebben echter in een eerder stadium aangegeven dat ze de zaak als een privézaak beschouwen, dus daarop kunnen ze nu lastig terugkomen. Feit blijft dat Eurlings niet van onbesproken gedrag is en dat contrasteert nogal met een functie in de sportwereld waarin ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ een belangrijk motto is.

5) Wat vindt Camiel Eurlings er zelf eigenlijk van?

Officieel hebben zowel Eurlings als IOC en NOC*NSF nog niets van zich laten horen sinds de laatste verklaring van de Limburger, maar volgens chef de mission Jeroen Bijl komt er snel uitsluitsel. Maandag komen de commissarissen van NOC*NSF bijeen. De bedoeling is dat er voor de start van Olympische Winterspelen van Pyeongchang, over 35 dagen, uitsluitsel over de positie van Eurlings komt.