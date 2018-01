Hond wel of niet trainen met stroomband om?

In de wereld van hondentrainingen is veel discussie over het gebruik van hulpmiddelen zoals stroombanden. Wel of niet doen? Een voor- en een tegenstander aan het woord.

Amper bekomen van de aflevering over misstanden bij studentenontgroeningen, hebben de makers van het tv-programma Rambam alweer een nieuw onderwerp om aan de kaak te stellen: hondentrainingen. Via een tip kwamen de programmamakers erachter dat er op veel hondenscholen gebruik wordt gemaakt van attributen als stroom- en prikhalsbanden om de viervoeters in het gareel te houden. Het is te zien in de aflevering van donderdagavond op NPO 3.

Ook op de scholen die aangesloten zijn bij de Koninklijk Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) en waar particuliere trainers honden opleiden die later verkocht worden als politiehonden, wordt met de stroom- en prikhalsbanden gewerkt. De spullen zijn bij wet niet verboden, maar over het gebruik ervan kunnen hondenkenners het maar niet eens worden, zo lijkt het. De KNPV keurt het af, maar het gebeurt wel, de Partij voor de Dieren vindt het dierenmishandeling en wil een verbod, terwijl de opleiders van jachthonden de stroomband als onmisbaar zien. Die laatste partij omdat het veiliger is.

"Wij gebruiken de stroomband teletac als een waarschuwingsprikkel bij de honden”, vertelt Inge Rempkens van Discento Jachthondentraining. "Stel je schiet een haas of konijn weg, dan is een hond geneigd om daar achteraan te rennen, bijvoorbeeld een drukke weg op. De prikkel zorgt er dan voor dat de hond uit zijn modus wordt gehaald en terug naar de baas komt. Overigens gebruiken de meeste jagers geen stroom, maar alleen de prikkel-stand die vergelijkbaar is met het trillen van je telefoon.”

In de uitzending van Rambam zijn vooral de trainingen van aankomende politiehonden te zien. Daar werden de prik- en stroombanden volop gebruikt, die laatste ook met stroom aan. Hondenliefhebber Martin Gaus heeft de beelden ook bekeken. "Ik kijk met grote verbazing naar het functioneren van politiehonden. Veel honden zijn gespannen en vertonen conflictgedrag en geven stresssignalen af. Ze hebben het gewoon moeilijk”, zegt Gaus, vroeger bekend van het tv-programma Natte Neuzen en tegenwoordig eigenaar van trainingscentrum voor honden. "Een hond die op een andere manier is opgevoed, is open. Die is niet bang dat hij iets verkeerd doet. Honden die zijn opgevoed met stroomstoten en prikken zijn van kleins af aan straf aan het vermijden.”

De Partij voor de Dieren heeft aangekondigd om naar aanleiding van de uitzending Kamervragen te gaan stellen over waarom het verbod er nog niet doorheen is. Maar of een verbod op de stroombanden de oplossing is, weten zowel Gaus als jachthondentrainster Rempkens niet zeker. "Het een cultuur. Dat gaat al jaren zo en ze boeken er ook successen mee.”, zegt Gaus. "Ik roep ook niet dat ze het fout doen, maar ik vind wel dat het op een andere manier kan. Mensen doen in principe hun best. Daarom is het ook erg goed dat anderen het nu zien. Misschien gaan de trainers er ook op een andere manier naar kijken.”

Ook Rempkens ziet een verbod op de halsbanden niet zitten. "Een hond zonder zo’n band hazenrein krijgen, het zorgen dat hij niet achter een vluchtende haas aangaat, is bijna niet te doen.” Ze pleit wel voor een beter gebruik van de band. "Negentig procent gebruikt hem goed, maar 10 procent niet en dan is het echt dierenmishandeling.” Over de prikbanden - waarbij punten aan de binnenkant van de halsband de hond prikt als de baas aan de lijn trekt - daarentegen is ze helder: "Die worden in de jacht ook niet gebruikt. Nee, dat is pas echt dierenmishandeling. Mensen die dat gebruiken, zouden er zelf eens een om moeten doen.”