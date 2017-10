Dit moet je weten op donderdagochtend 12 oktober

Elke ochtend zet Metro voor je op een rij wat je moet weten om helemaal op de hoogte te zijn. Dit zijn de nieuwspunten van donderdagochtend 12 oktober.

WAT ER VANNACHT GEBEURDE

Opnieuw brand in Epe

Voor de vierde nacht op rij is er brand geweest in de Gelderse plaats Epe. In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de brandweer rond 04.00 uur een melding. Dit keer was het een vrijstaand houten huisje bij camping Koekamp die getroffen is. Het huisje wordt inmiddels als verloren beschouwd.

Eerder deze week brak al een grote brand uit in een rijtjeshuis. In de nachten daarop werden een vrijstaande schuur en een leegstaand huis getroffen. Dinsdag vond de politie het nog niet nodig om een verband tussen de branden te leggen. Ze houden er wel rekening mee dat de branden zijn aangestoken.

Dodental branden VS loopt op

Het dodental als gevolg van natuurbranden in Californië is verder opgelopen. Het officiële dodental ligt nu op 21. In de Amerikaanse staat worden ook nog eens bijna zeshonderd mensen vermist.

In het bekende wijngebied zijn ook zeker 3500 gebouwen verwoest door het vuur.

Politie voorkomt uitbraak gevangene

De politie is nog op zoek naar verdachten die mogelijk iets te maken hebben met de poging tot ontsnapping van een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond. De ontsnapping wist de politie woensdag te voorkomen. Daarbij werd een verdachte gedood door het arrestatieteam.

Volgens de NOS en het AD zou het gaan om Benaouf A. die woensdag probeerde uit de gevangenis te ontsnappen. Hij werd geholpen door criminelen die een helikopter in Limburg probeerden te kapen. Drie verdachten zitten inmiddels vast. Benaouf A. komt uit de Amsterdamse onderwereld en werd veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moord op de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh.

WAT ER VANDAAG STAAT TE GEBEUREN

Jihadverdachte Laura H. voor de rechter

De 21-jarige jihadverdachte Laura H moet zich donderdag voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor haar verblijf in IS-gebied. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische jihadorganisatie. Laura beweerde zelf dat ze was gedwongen door haar echtgenoot.

In de zomer van 2016 kwam Laura terug uit het IS-gebied. Ze werd toen vastgezet op de terroristenafdeling in Vught, omdat het Openbaar Ministerie dacht dat ze een aanslag wilde plegen. Inmiddels is ze vrij omdat daar niet genoeg aanwijzingen voor waren. Ze draagt wel een enkelband en moet zich aan verschillende voorwaarden houden.

Uitreiking van de Televizier-Ring

Donderdagavond worden op het Gouden Televizier-Ring Gala weer de belangrijkste publieksprijzen in televisieland uitgereikt. Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach maken kans op de ring die Floortje Dessing vorig jaar om haar schoof.

Daarnaast maken presentatoren en acteurs kans op Televizier-sterren. Genomineerde presentatoren zijn Arjen Lubach, Beau van Erven Dorens en Wilfred Genee. De presentatrices die kans maken zijn Eva Jinek, Floortje Dessing en Geraldine Kemper. In de categorie acteurs zijn Erik de Vogel, Jeroen van Koningsbrugge en Thom Hoffman genomineerd. Angela Schijf, Elise Schaap en Isa Hoes maken kans op een Televizier-ster voor beste actrice.

Zoektocht naar Anne Faber gaat verder in Zeewolde

De politie zoekt donderdag weer verder naar de vermiste Anne Faber. Woensdag werd de zoektocht uitgebreid naar de omgeving van Zeewolde, waar verdachte Michael P. heeft gewoond. De politie zocht vooral in de buurt van golfresort Zeewolde.

Ook in de omgeving van de psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder zoekt de politie nog verder. Daar verbleef P. toen hij werd opgepakt.

VERDER IN HET NIEUWS

Toch geen verbod op etiketten van Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager hoeft de namen van haar producten toch niet te veranderen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag bekendgemaakt. Begin oktober kreeg de Vegetarische Slager het bericht dat ze de productnamen van vleesvervangers zoals de Vegetarische Gehacktbal, Vegetarische Kipstuckjes en Visvrije Tonyn niet meer mocht gebruiken. Volgens de NVWA zou het verwarring veroorzaken.

In de berichten van begin oktober stond dat het ging om de producten die in de schappen lagen. Maar dat zou niet kloppen volgens de NVWA. Het waren de producten op de website van de Vegetarische Slager die verwarring veroorzaakten. Volgens de warenautoriteit zijn de omschrijvingen van die producten inmiddels aangepast.

Nederland grootste importeur van insecten in Europa

Nederland is koploper van Europa in het importeren van insecten. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ons land importeert veel bijen voor de bestuiving van gewassen. Maar ook sluipwespen, meelwormen en sprinkhanen worden steeds vaker geïmporteerd.

In het eerste half jaar van 2017 importeerde Nederland ongeveer 390 kilo aan levende insecten. Een groot deel daarvan werd in eigen land gebruikt. Een derde werd weer uitgevoerd.

Stijging van aantal verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. De Stichting Incident Management Nederland (SIMN) maakte bekend dat in vier jaar tijd het aantal ongevallen waarbij bergingsbedrijven in actie moesten komen met 27 procent is gestegen. Vooral op de A12 bij Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen flink toe. De SIMN ziet een verband met het toenemend smartphone-gebruik.

Het weer

In de ochtend is het bewolkt. Vanmiddag klaart het op. Vooral in het westen is er vanmiddag zon te zien. Het wordt 14 tot 17 graden.