Met deze bergvakantie krijg je de kinderen wél aan de wandel

Wil jij wandelen tijdens de vakantie, maar krijgt de rest van je gezin spontaan een rolberoerte van het idee om helling op en af te lopen? Dan is het gebied rond de dorpen Serfaus, Fiss en Ladis vanaf nu je ideale vakantiebestemming.

Op het hoogplateau in het Tiroler Oberinntal draait een gezinsvakantie echt niet alleen om – hoewel ook leuk – eindeloos klimmen en klauteren. Hier in de Alpen betekent vakantie vieren samen ontdekken, spelen en genieten van de natuur. Van een breed panoramapad tot kabbelende beekjes en houten speelplekken: Oostenrijk maakt het verrassend makkelijk om het hele gezin blij te maken met een bergvakantie.

Moderne bergliften

Je vindt het gebied op ruim 900 kilometer van Utrecht. Waar veel vakantiegangers hier in de lente of zomer zo langsrijden, op weg naar de overvolle meren in het zuiden, slaat de kenner af. Bij je accommodatie scoor je tegen betaling van een servicebijdrage meteen de Super. Sommer. Card, ofwel: je ultieme vakantiehack. Hiermee kun je gratis en onbeperkt gebruikmaken van alle elf moderne bergliften en de wandelbus tussen de dorpen. Je gebruikt de gondel niet als luxe extraatje, maar als vast vervoermiddel op weg naar de mooiste natuurgebieden op 2000 meter hoogte.

Eenmaal boven vind je de volgende vakantiehack voor gezinnen: de Panorama Genussweg. Dit brede wandelpad begint bij het middenstation van de Schönjochbahn en eindigt bij het bergstation Komperdellbahn (en andersom). Hier wandel je tussen de alpenweiden en bergtoppen door, maar je blijft ongeveer op dezelfde hoogte. Het voelt dus meer als een ommetje door een stadspark dan als een pittige tocht.

Fantastische beleveniswerelden

Om de motivatie om lekker door te stappen hoog te houden, hoef je niet veel te doen. Je kunt speciale wandelroutes voor kinderen kiezen. Zo heb je in Serfaus de Piratenweg, een makkelijke route van iets meer dan 2 kilometer – goed te doen met kleine kinderen. In Fiss volg je de Hexenweg (Heksenweg), iets uitdagender en niet geschikt voor kinderwagens. En in Ladis kun je het Forscherpfad (Ontdekkingspad) – qua terrein de pittigste route – op.

Wandel, zonder dat iedereen doorheeft hoeveel meters je maakt, van de ene ontdekplek naar de andere. Langs de routes vind je zogenoemde Genuss-Stationen: gratis toegankelijke ‘lounges’ in de buitenlucht waar je de billen niet op een houten bankje hoeft te laten rusten, maar op een ergonomisch ligbed of in een fijne hangmat. Zo wordt een pauze nemen wel heel aantrekkelijk.

Overal zijn fantastische beleveniswerelden die aansluiten op de wandelroutes. Zo heb je bij het bergstation van de Komperdellbahn in Serfaus Murmliwasser, waar kinderen allerlei water- en zandactiviteiten kunnen doen op het terrein van maar liefst 15.000 m2. In Fiss liggen Kinderbergwerk – een avontuurlijke plek waar je spelenderwijs leert over het leven van een mijnwerker – en het Sommer-Funpark Fiss, waar je kroost klimt, glijdt of een van de spectaculaire attracties test.

Meer actie

Wie wandelt met kinderen weet dat water het altijd goed doet tussen de bedrijven door. Je wordt er in deze omgeving dan ook flink mee beloond. De Högsee is het perfecte toetje. Neem een duik of pak bij dit bergmeer een vlot of de waterfiets om te genieten van het uitzicht op de Ötztaler Alpen. Zoef vervolgens met de familieachtbaan Schneisenfeger, een zomerrodelbaan, in een paar minuten vanaf het middenstation bij de Alpkopfbahn weer verder. Wie naar het dal wil, hoeft niet te wandelen. Bij het Sommer-Funpark Fiss pak je de Fisser Flitzer. Via deze rodelbaan slinger je zo weer naar beneden.

Zijn je kinderen al wat groter en toe aan meer actie terwijl ze van de prachtige omgeving genieten? Ook dan kun je je lol op in het gebied. Favoriet bij tieners zijn de Fisser Flieger, die je met 80 kilometer per uur over bergweides laat scheren, en de Skyswing, een gigantische schommel die je de zwaartekracht even laat vergeten. Voor de echte waaghalzen is er nog de Serfauser Sauser, een zipline waarbij je op 85 meter hoogte boven de boomtoppen zweeft.

Als ze liever met beide benen op de grond blijven, kunnen ze hun fietstechnieken oefenen in het Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis. Wie nog wat training nodig heeft, pakt eerst een lesje bij Bikeschule Serfaus-Fiss-Ladis. Je kunt ook met het hele gezin per mountainbike of e-bike van de ene naar de andere plek rijden.

Samen buiten zijn

Een gezinsvakantie in Oostenrijk draait niet om kilometers maken, maar om samen buiten zijn. Jij geniet van het uitzicht en de natuur, de kinderen van het avontuur. Iedereen blij!

3 vakantietips voor gezinnen Scoor een knikker – trek bij de eerste lift 2 euro uit je zak voor een houten knikker uit de automaat. Het gebied staat vol met meterslange houten knikkerbanen waarvoor kinderen graag een berg op rennen. Picknick als een pro – een kaiserschmarrn in een restaurant doet het altijd goed, maar een heerlijke picknick in de buitenlucht is ook een aanrader. Bestel een rugzak met regionale lekkernijen voor een heerlijke almpicknick: een picknick op een bergweide. Doe de buggycheck – niet elk pad is geschikt voor een kinderwagen, dus check de wandelkaart voor paden met een kinderwagensymbool.