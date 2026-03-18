Dit verdient een gemeenteraadslid na de verkiezingen van 2026

Vandaag mogen we weer naar de stembus, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met jouw stem bepaal je welke partijen het de komende vier jaar voor het zeggen hebben in je gemeente. De uitslag bepaalt dus ook wie er straks in de gemeenteraad plaats mogen nemen. Wij vertellen je hoeveel zo’n gemeenteraadslid daarmee gaat verdienen.

Hoewel er voor de gemeenteraadsverkiezingen vaak iets minder animo is, leeft het wel degelijk. Je kunt geen stad of dorp inrijden zonder begroet te worden door verkiezingsposters en spandoeken over lokale problematiek. En ook op social media worden we door partijen overladen met video’s over de problemen die spelen in de gemeente.

Gemeenteraadslid zijn is geen bijbaantje, maar een serieuze nevenfunctie. Raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders, dienen voorstellen en moties in, nemen besluiten over lokaal beleid en zijn de politieke brug tussen inwoners en de gemeente.

Zoveel verdient een gemeenteraadslid in 2026

De hoogte van deze vergoeding is niet overal gelijk en hangt af van de grootte van de gemeente. Zo ontvangt een gemeenteraadslid in Amsterdam meer dan twee keer zoveel als iemand die op Terschelling in de raad zit. In onderstaande tabel zie je de exacte vergoeding per inwonertal.

Aantal inwoners gemeente Vergoeding gemeenteraadslid (bruto per maand, 2026) t/m 40.000 1305,79 euro 40.001 – 60.000 1698,33 euro 60.001 – 100.000 1987,30 euro 100.001 – 150.000 2256,23 euro 150.001 – 375.000 2628,44 euro 375.001+ 3200 euro

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)

Naast deze maandelijkse vergoeding ontvangen gemeenteraadsleden een vaste onkostenvergoeding van ongeveer 223,50 euro per maand en kunnen ze reiskosten declareren.

Gemeenteraadslid worden is niet cashen vanuit je luie stoel

Zeker in grotere gemeenten is het dus best lucratief om gemeenteraadslid te zijn. Je moet echter niet denken dat het makkelijk geld verdienen is. Een gemiddeld raadslid is toch al snel 20 uur per week kwijt aan het raadswerk. En vooral in grotere gemeenten loopt dat vaak snel op tot 30 uur per week of meer. Dus die vergoeding is zeker niet onaardig, maar je zit wel bijna iedere avond stukken te lezen of in het bestuurscentrum voor een fractievergadering of debat in de gemeenteraad.

Daarnaast is het voor een gemeenteraadslid belangrijk om in contact te blijven met de samenleving. Ook als het geen campagnetijd is, hebben de meeste raadsleden veel contact met inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Denk aan werkbezoeken, gesprekken met bewoners en bijeenkomsten in de wijk. Tel dat allemaal bij elkaar op en je hebt een nevenfunctie die al snel meer tijd in beslag neemt dan een fulltime baan (maar dan dus voor een lager salaris).

Flinke vergoeding, serieuze functie

Het is dan ook niet zo gek dat veel gemeenten worstelen met een tekort aan raadsleden. Ondanks de op het eerste oog riante vergoeding is de lokale politiek niet bepaald populair. Dat zit deels in de hoeveelheid werk die schuilgaat achter deze functie, maar ook in het slechte imago en de verharding van onze samenleving en politiek. Zeker rond thema’s zoals asiel gaat het er soms hard aan toe. Zo zijn scheldkanonnades en zelfs doodsbedreigingen geen uitzondering meer.

Het hoogste salaris binnen de politiek

💰 Wat verdient en doet een raadslid? Veelgestelde vragen over het salaris van een gemeenteraadslid Wat verdient een gemeenteraadslid per maand? Een gemeenteraadslid krijgt geen officieel salaris, maar een maandelijkse vergoeding. Hoe hoog die is, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. In kleine gemeenten ligt de vergoeding rond de 1300 euro bruto per maand, terwijl raadsleden in grote steden tot ongeveer 3200 euro per maand ontvangen. Is gemeenteraadslid een fulltime baan? Nee, het is officieel een nevenfunctie. In de praktijk besteden veel raadsleden wel behoorlijk wat tijd aan hun werk. Gemiddeld kost het raadswerk zo’n 10 tot 20 uur per week, al kan dat in grotere gemeenten oplopen tot 30 uur of meer. Krijgen gemeenteraadsleden naast hun vergoeding nog extra geld? Ja. Naast de maandelijkse vergoeding krijgen raadsleden meestal een vaste onkostenvergoeding van ongeveer 223,50 euro per maand. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld reiskosten declareren en krijgen ze soms een budget voor scholing. Waarom krijgen gemeenteraadsleden een vergoeding? Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die het college van burgemeester en wethouders controleren en besluiten nemen over lokaal beleid. Omdat dit werk veel tijd kost, krijgen ze een financiële vergoeding voor hun inzet. Hoe word je gemeenteraadslid? Om gemeenteraadslid te worden moet je op de kandidatenlijst van een politieke partij staan in jouw gemeente. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemmen inwoners vervolgens op de partijen en kandidaten. De kandidaten met voldoende stemmen krijgen een zetel in de gemeenteraad. Kun je ook zonder raadslid te zijn actief worden in de lokale politiek? Ja. Veel partijen werken met burgerraadsleden, commissieleden of fractieondersteuners. Zij helpen de fractie bij het voorbereiden van vergaderingen en dossiers. Ook daar staat vaak een kleine vergoeding tegenover.

