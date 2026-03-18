Dit verdient een gemeenteraadslid na de verkiezingen van 2026
Vandaag mogen we weer naar de stembus, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met jouw stem bepaal je welke partijen het de komende vier jaar voor het zeggen hebben in je gemeente. De uitslag bepaalt dus ook wie er straks in de gemeenteraad plaats mogen nemen. Wij vertellen je hoeveel zo’n gemeenteraadslid daarmee gaat verdienen.
Hoewel er voor de gemeenteraadsverkiezingen vaak iets minder animo is, leeft het wel degelijk. Je kunt geen stad of dorp inrijden zonder begroet te worden door verkiezingsposters en spandoeken over lokale problematiek. En ook op social media worden we door partijen overladen met video’s over de problemen die spelen in de gemeente.
Gemeenteraadslid zijn is geen bijbaantje, maar een serieuze nevenfunctie. Raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders, dienen voorstellen en moties in, nemen besluiten over lokaal beleid en zijn de politieke brug tussen inwoners en de gemeente.
Het belang van de gemeenteraad
Zoveel verdient een gemeenteraadslid in 2026
De hoogte van deze vergoeding is niet overal gelijk en hangt af van de grootte van de gemeente. Zo ontvangt een gemeenteraadslid in Amsterdam meer dan twee keer zoveel als iemand die op Terschelling in de raad zit. In onderstaande tabel zie je de exacte vergoeding per inwonertal.
|Aantal inwoners gemeente
|Vergoeding gemeenteraadslid (bruto per maand, 2026)
|t/m 40.000
|1305,79 euro
|40.001 – 60.000
|1698,33 euro
|60.001 – 100.000
|1987,30 euro
|100.001 – 150.000
|2256,23 euro
|150.001 – 375.000
|2628,44 euro
|375.001+
|3200 euro
(Bron: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
Naast deze maandelijkse vergoeding ontvangen gemeenteraadsleden een vaste onkostenvergoeding van ongeveer 223,50 euro per maand en kunnen ze reiskosten declareren.
Gemeenteraadslid worden is niet cashen vanuit je luie stoel
Zeker in grotere gemeenten is het dus best lucratief om gemeenteraadslid te zijn. Je moet echter niet denken dat het makkelijk geld verdienen is. Een gemiddeld raadslid is toch al snel 20 uur per week kwijt aan het raadswerk. En vooral in grotere gemeenten loopt dat vaak snel op tot 30 uur per week of meer. Dus die vergoeding is zeker niet onaardig, maar je zit wel bijna iedere avond stukken te lezen of in het bestuurscentrum voor een fractievergadering of debat in de gemeenteraad.
Daarnaast is het voor een gemeenteraadslid belangrijk om in contact te blijven met de samenleving. Ook als het geen campagnetijd is, hebben de meeste raadsleden veel contact met inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Denk aan werkbezoeken, gesprekken met bewoners en bijeenkomsten in de wijk. Tel dat allemaal bij elkaar op en je hebt een nevenfunctie die al snel meer tijd in beslag neemt dan een fulltime baan (maar dan dus voor een lager salaris).
Flinke vergoeding, serieuze functie
Het is dan ook niet zo gek dat veel gemeenten worstelen met een tekort aan raadsleden. Ondanks de op het eerste oog riante vergoeding is de lokale politiek niet bepaald populair. Dat zit deels in de hoeveelheid werk die schuilgaat achter deze functie, maar ook in het slechte imago en de verharding van onze samenleving en politiek. Zeker rond thema’s zoals asiel gaat het er soms hard aan toe. Zo zijn scheldkanonnades en zelfs doodsbedreigingen geen uitzondering meer.
Het hoogste salaris binnen de politiek
Raadsleden verdienen niet het hoogste salaris binnen de politiek. Eerder vertelden we je hoeveel onze minister-president Rob Jetten verdient en wat zijn maximale hypotheek is.
