Onderzoek naar waarom ADHD’ers soms dagdromen of afgeleid zijn: ‘Brein schakelt naar slaapstand’

Even afgeleid zijn tijdens een taak? Voor mensen met ADHD kan daar een opvallende verklaring achter zitten. Nieuw onderzoek laat zien dat hun brein soms kort in een soort slaapstand schiet, terwijl ze gewoon wakker zijn.

Onderzoekers van Monash University ontdekten dat mensen met ADHD vaker korte momenten van ‘slaapachtige’ hersenactiviteit ervaren tijdens taken die concentratie vragen. Die momenten lijken een belangrijke rol te spelen bij aandachtsproblemen.

Metro schreef eerder dat steeds meer ouderen ADHD blijken te hebben.

Hersenactiviteit werd gemeten

Voor het onderzoek werden volwassenen met ADHD, die tijdelijk geen medicatie gebruikten, vergeleken met mensen zonder ADHD. Alle deelnemers kregen een taak waarbij ze langere tijd gefocust moesten blijven.

Hun hersenactiviteit werd gemeten met EEG (elektro-encefalografie). Dat is een techniek waarbij elektroden op de hoofdhuid worden geplaatst om elektrische activiteit van de hersenen te registreren.

De onderzoekers keken specifiek naar zogenoemde slow waves, hersengolven die normaal vooral voorkomen tijdens de slaap. Als diezelfde patronen kort opduiken terwijl iemand wakker is en een taak uitvoert, spreken onderzoekers van ‘slaapachtige activiteit’.

Korte slaapmomenten in het brein

Wat bleek: bij de ADHD-groep kwamen die korte ‘slaapmomenten’ in het brein duidelijk vaker voor. En juist op die momenten ging het vaker mis. Deelnemers maakten meer fouten, reageerden trager en verloren sneller hun aandacht.

Het gaat dus niet om zichtbaar in slaap vallen, maar om subtiele veranderingen in hersenactiviteit die invloed hebben op je concentratie.

Volgens de onderzoekers is dit fenomeen op zichzelf niet vreemd. Ook mensen zonder ADHD kunnen tijdens intensieve taken korte momenten van vermoeidheid in het brein ervaren. Je kunt het vergelijken met een lange inspanning waarbij je even moet pauzeren. Alleen gebeurt dat bij mensen met ADHD vaker en op momenten dat focus juist nodig is.

Wat is ADHD? ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) is een neurobiologische aandoening die invloed heeft op aandacht, impulscontrole en gedrag. Mensen met ADHD hebben vaak moeite om zich te concentreren, taken af te maken of overzicht te houden. De klachten verschillen per persoon. Sommigen zijn vooral snel afgeleid, terwijl anderen juist impulsief of druk gedrag laten zien, of een combinatie daarvan. ADHD komt voor bij zowel kinderen als volwassenen en kan invloed hebben op school, werk en sociale situaties.

Mogelijke verklaring voor concentratieproblemen

De bevindingen geven een nieuwe kijk op ADHD. Waar vaak wordt gedacht aan afleiding of impulsiviteit, wijst dit onderzoek op een meer neurologische oorzaak: het brein dat simpelweg even ‘in slaap valt’. Die tijdelijke dipjes kunnen verklaren waarom taken langer duren, waarom fouten sneller worden gemaakt en waarom het moeilijk is om de aandacht vast te houden.

De onderzoekers zien ook kansen voor de toekomst. Eerder onderzoek laat zien dat bepaalde geluidssignalen tijdens de slaap de hersenactiviteit kunnen beïnvloeden.

Mogelijk kan zo’n aanpak ook helpen om die slaapachtige activiteit overdag te verminderen. Dat zou kunnen leiden tot betere concentratie bij mensen met ADHD.

