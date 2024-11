Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘Ik heb voor 10.000 euro aan merkschoenen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 28-jarige Luciën, die voor 21.000 euro aan eigen spaargeld heeft, plus nog eens 10.000 euro aan merkschoenen.

Naam: Luciën (28)

Beroep: mechanisch operator

Netto maandsalaris: ongeveer 3600 euro, inclusief ploegendienst

Woonsituatie: woont samen met zijn vriendin, heeft een zoon (9) en een dochter (4) uit een eerdere relatie. Met zijn huidige vriendin heeft hij een dochter (6 maanden) en een bonuszoon (4).

De Spaarrekening van Luciën

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn eigen spaarrekening staat 21.000 euro, en dan heb ik nog een gezamenlijke spaarrekening met mijn vriendin waar 42.000 euro op staat. Lekker bedrag, alleen 40.000 euro is overwaarde van ons vorige huis – en dat bedrag moeten we van de bank weer in onze hypotheek of woning steken binnen een paar jaar. Haal je dat bedrag eraf, dan hebben we ongeveer 2000 euro gezamenlijk spaargeld, bedoeld voor onvoorziene uitgaven zoals een kapotte wasmachine of een hogere energierekening.”

Ben je blij met je eigen spaarbedrag?

„Ik spaar nog niet zo lang, zo’n twee jaar, dus ik ben wel blij met de hoogte van het bedrag, ja. Gemiddeld zet ik 1000 euro van mijn salaris per maand opzij. Dan nog 1200 euro voor de hypotheek en overige vaste lasten en de rest bewaar ik voor leuke dingen, zoals kleding of etentjes. Is daar geld van over, dan gaat dat óók naar mijn spaarrekening.”

Ben je altijd al een spaarder geweest?

„Nee, verre van. Mijn vriendin is van het sparen en is daarmee opgegroeid, zij heeft me ertoe aangezet. Zelf kom ik uit een totaal andere gezinssituatie. Ik ben alleen door mijn moeder opgevoed, zij had vijf kinderen in totaal, dus het was voor haar een moeilijke tijd. Toen ik mijn eigen geld ging verdienen, gaf ik het alleen maar uit aan kleding, stappen, leuke dingen doen met vrienden – als een soort tegenreactie. Maar goed, inmiddels ben ik ouder en wijzer en heb ik een verstandige vriendin, haha.”

En kinderen!

„Ja, al betalen we veel voor de kinderen van de toeslagen die we ontvangen, zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget – doet toch wat minder pijn in je portemonnee.”

Maar stappen doe je niet meer?

„Nou, heel soms, maar dan plan ik het echt. Zo gaan we een keer per maand uiteten, en gingen we laatst met de kinderen naar Walibi – en twee weekenden geleden nog naar The Streamers. Maar dat zijn dus allemaal geplande activiteiten, niet meer zo op de bonnefooi. Het is een beetje alsof je gezonder bent gaan leven, maar af en toe nog iets lekkers neemt.”

Heb je ook nog schulden?

„Een studieschuld van 14.000 euro. Die zou ik dus in één keer kunnen afbetalen, maar dat wil ik nog niet – ik vind het fijn om een hoog bedrag op mijn spaarrekening te hebben staan. Bovendien betaal ik maar 80 euro per maand aflossing, dus dat zijn de kosten ook niet. Ik wil nog iets langer doorsparen en een wat grotere buffer opbouwen, dan ga ik die studieschuld wel in één keer aflossen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Natuurlijk kan het altijd beter – ik heb vrienden bij wie het beter is, die hebben meer spaargeld. Als ik die studieschuld zou afbetalen, valt er ook een deel weg. Op zich is 14.000 euro geen groot bedrag, behalve als je het moet betalen – dan is het wel een flinke financiële hap. Maar ik lig er niet wakker van hoor, ik heb het best goed voor elkaar.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Soms wel, maar ik zet het ook altijd weer terug. Stel mijn auto is kapot en ik moet 500 euro betalen, dan haal ik dat van mijn spaarrekening. Maar dan zet ik de maand erop 1500 euro opzij, in plaats van 1000 euro.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Schoenen, zonder twijfel. Ik hou van merkschoenen, zoals Prada, Gucci en Valentino, van sneakers en sandalen tot aan nette schoenen. Maar goed, die kosten al gauw 600 euro per paar. Inmiddels heb ik zo’n zestien paar, dus er staat voor een slordige 10.000 euro aan schoenen in mijn kast. Waarom die dure schoenen? Omdat het vroeger niet kon, denk ik. Ik vond schoenen altijd interessant, vrienden droegen wel de nieuwste merken, dat wilde ik ook. Nu kán dat. Duur is het zeker, maar het is natuurlijk wel van goede kwaliteit. Mijn vriendin is er niet blij mee, die ziet er het nut niet van in – ik moet haar soms ook stimuleren om zelf een keer nieuwe schoenen te kopen. Ha, ik neem meer kastruimte in dan zij.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op het werk kan ik bepaalde opleidingen volgen om hogerop te komen – dat betekent ook automatisch meer salaris. Daar heb ik wel oren naar.”

Wat is je beste financiële tip?

„Een wijsheid van mijn oom, simpel maar helder: wie wat spaart, die heeft wat.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties