De Spaarrekening van Malou: ‘Ik ben apetrots op die 40.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 46-jarige Malou, die het ooit met 20 euro per week moest doen, maar nu een mooie buffer achter de hand heeft.

Naam: Malou (46)

Beroep: communicatieadviseur

Netto maandsalaris: wisselt, want zzp’er, maar gemiddeld ongeveer 4800 euro per maand

Woonsituatie: alleenstaand met twee puberdochters (14 en 17), geen co-ouderschap

De Spaarrekening van Malou

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op de komma af staat er 39.679,68 euro op. Bijna 40K spaargeld, ik vind het wat.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, ik ben apetrots op dit saldo; ik kom van ver. Na een moeilijke scheiding waarbij de vader van mijn kinderen volledig uit beeld verdween, moest ik negen jaar geleden alles op eigen kracht opnieuw opbouwen. Er was geen overwaarde op de echtelijke woning, alle meubels liet ik achter bij mijn ex, en kinderalimentatie weigerde hij te betalen. De eerste jaren waren er maanden waarin ik nog een hele week moest doen met 20 euro. Aten we afwisselend pannenkoeken, ouderwetse macaroni en soep van de restjes uit de koelkast. Mijn kinderen hebben er nooit iets van meegekregen. Dat ik vanaf nul dit spaarsaldo heb behaald, vind ik een prestatie, met alle lasten die ik in mijn eentje draag.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Gezond. Als zzp’er is het belangrijk dat ik een tegenslag zoals ziekte of een wegvallende opdrachtgever kan opvangen. Idealiter zou ik voor het eerste een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten, maar met mijn huidige lasten staat dat me ontzettend tegen – ook al is het binnenkort verplicht.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat wisselt sterk. Extraatjes als kinderbijslag en onverwachte bonussen stort ik direct door. Verder gaat alles wat ik maandelijks overhoud naar mijn spaarrekening. Dat is de ene maand 100 euro en de andere maand 1000 euro. Verder zet ik maandelijks 400 euro apart voor mijn dochters; die moeten uiteindelijk van mijn spaarrekening studeren – als ze daartoe besluiten. En ik wil ze dolgraag hun rijbewijzen schenken, dat vind ik een belangrijke investering in hun toekomst.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Zeker. Voor een reis, bijvoorbeeld. En soms voor iets moois in huis; zo heb ik afgelopen zomer nieuwe tuinmeubels gekocht. Ik vul het ’t liefst zo snel mogelijk weer aan, maar voorop staat nog altijd dat we wel nu leven en dus nu genieten. Dat kan zomaar opeens anders zijn.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee. Zelfs geen telefoon op afbetaling binnen een telefoonabonnement. Ik wil zodra mijn dochters de deur uit zijn een huis kopen buiten de stad, daar kan ik geen BKR-registraties bij gebruiken.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Mijn hond. Ging toen de meiden klein waren elke cent naar hun kleding en vertier, nu gaat er stiekem heel wat naar mijn Tervuerense herder. Met haar train ik intensief, ze krijgt het beste voer en is goed verzekerd voor medische kosten. Maar dat geef ik met liefde uit, want met onze dagelijkse beweging bespaart ze me een sportabonnement en na mijn kinderen is ze mijn grootste liefde.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ben ik mee bezig; ik ben onlangs begonnen met beleggen om mijn gapende pensioengat op te vullen. Ik blijk het nog leuk te vinden ook.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zet je spaargeld niet klakkeloos op een aan je betaalrekening gekoppelde spaarrekening, maar kies een bank die nog een beetje rendement geeft. Voor mij verhoogt het bovendien de drempel om makkelijk snel geld op te nemen en over te hevelen naar mijn betaalrekening; zo voelt het echt als een apart potje. Ik hoop dat beleggen ook een tip is, maar hoe positief dat verloopt, moet ik nog ervaren.”

Reacties