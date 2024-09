Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De weekboodschappen van… Yvette

Hoe doe jij je boodschappen en zorg je ervoor dat er elke dag iets lekkers op tafel staat? Die vraag stellen we in samenwerking met het Voedingscentrum elke week aan een andere Nederlander. Dit keer in de rubriek De weekboodschappen van… Yvette (46). Zij is een alleenstaande moeder van twee pubers (17 en 13). Haar vriend en zijn zoontje eten ook regelmatig mee.

Wie doet bij jullie de weekboodschappen?

“Ik werk fulltime, dus ik kom als alleenstaande moeder altijd tijd tekort om boodschappen te doen. Daarom laat ik de weekboodschappen elke vrijdag of zaterdag bezorgen. Dan hoef ik doordeweeks alleen nog maar een stukje vlees of vis erbij te halen, want dat blijft natuurlijk niet zo lang goed. De boodschappen laten bezorgen, bespaart me veel tijd. Ik vind het ook efficiënt, omdat ik dan precies weet wat ik een groot deel van de week ga koken.”

Je hebt twee pubers. Beslissen zij mee over wat je in huis haalt?

“Ik bepaal, maar ze denken zeker mee over de gerechten. Als ik dat niet doe, krijg ik het commentaar dat we alleen eten wat ik lekker vind. Ik houd er rekening mee dat mijn zoon niet altijd vlees wil eten en juist wel houdt van zuivel en dat mijn dochter zelf wil kokkerellen. Dat kan ze namelijk heel goed. Ze maakt echt de lekkerste dingen van restjes. Ook leeft ze zich uit in de keuken als ze weer een nieuwe trend op TikTok heeft gevonden. Dat zijn soms ook echt gezonde trends. Fijn, want ik let er wel op dat we ongezonde dingen met mate eten.”

Je woont niet samen met je vriend. Eet hij wel regelmatig mee?

“Ja, dat is ook een van de redenen dat ik de weekboodschappen altijd maar voor vier dagen plan. Dan is er nog wat ruimte voor het geval dat ik toch een keertje geen tijd of zin heb om te koken, mijn dochter ineens zo’n trend wil uitproberen of wanneer we juist met meer mensen eten. Ik zou het namelijk zonde vinden als er iets bederft. Als mijn vriend komt, neemt hij meestal zijn zoontje mee. Ik kook dan, omdat het anders te laat wordt. Mijn vriend is een echte vleeseter, dus dan haal ik dat altijd extra in huis. Het komt maar zelden voor dat ik helemaal in mijn eentje eet. Dan doe ik altijd makkelijk en gezond; een salade bijvoorbeeld, die heb ik zo gemaakt en ik vind dat echt heerlijk om te eten.”

Welke tip heb jij als drukke, alleenstaande moeder voor andere ouders?

“Wat mij echt helpt, is die weekplanning. Zo weet ik vooraf al wat we komende week gaan eten en kan ik daarin ook voor variatie zorgen. Dat lukt niet goed als ik heel ad hoc iets moet bedenken en maken, zeker niet als ik laat uit werk kom. Ik maak een online lijstje met recepten en probeer ook elke week één nieuw recept uit. Je hebt namelijk altijd wel wat gerechten die je makkelijk maakt omdat je dat nu eenmaal vaker hebt gedaan, maar ik vind het belangrijk om ook eens iets anders te proberen. Gelukkig eten mijn kinderen bijna alles en vinden zij dat ook leuk.”

Benieuwd naar meer verhalen over hoe lezers hun boodschappen doen en zorgen dat er elke dag weer iets lekkers op tafel staat? Lees dan ook de andere edities van De weekboodschappen van… Wil je meer tips op het gebied van gezond en gevarieerd eten? Kijk op voedingscentrum.nl/schijfvanvijf.