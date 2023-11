Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze verrassende oplossing helpt bij extreem droge ogen

Je staat er niet bij stil, maar je ogen worden met elke ‘oogknipper’ vochtig gehouden. Voor mensen met extreem droge ogen is dit niet vanzelfsprekend. Oogdruppels gemaakt uit bloed bieden uitkomst. En dat kan nu zelfs ook met donorbloed dat Sanquin verwerkt tot serumdruppels.

Stel je voor dat je ogen niet meer vochtig worden. Het doet pijn, je zicht verslechtert en je ogen kunnen ernstig beschadigen. De meeste mensen die last hebben van droge ogen zijn geholpen met kunsttranen. Deze oogdruppels zijn eenvoudig te verkrijgen. Maar in Nederland lijden enkele honderden patiënten aan extreem droge ogen. Zij hebben speciale oogdruppels nodig.

Oogdruppels van bloed voor extreem droge ogen

Al vele jaren kunnen patiënten met extreem droge ogen behandeld worden met oogdruppels die worden gemaakt uit hun eigen bloed. „Dat noemen we serumoogdruppels”, vertelt Thomas Klei, wetenschapper bij Sanquin. „Serum is de heldere vloeistof die overblijft als bloed gestold is. Het lijkt op traanvocht en bevat eiwitten die een herstellend effect hebben op beschadigd hoornvlies. De serumoogdruppels nemen zo de functie van natuurlijke tranen over en beschermen de ogen.”

Nieuwe druppels bieden uitzicht

Sanquin kan nu serumoogdruppels uit donorbloed maken in plaats van uit het bloed van de patiënt zelf. „In samenwerking met ziekenhuizen laten we zien dat deze ‘donor serumoogdruppels’ net zo goed werken. Dit heeft grote voordelen voor patiënten die niet hun eigen bloed kunnen geven, om medische of praktische redenen. Deze donordruppels zijn altijd beschikbaar. Voorheen moest de patiënt na bloedafname uren wachten tot de druppels gemaakt waren. En ook dat hoeft nu niet meer”, aldus Thomas.

Oog voor verdere ontwikkeling

Extreem droge ogen kunnen door verschillende problemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het syndroom van Sjögren, een auto-immuunziekte waarbij de traanklieren ontstoken zijn. Of Graft versus Host-ziekte, waarbij donorcellen na een stamceltransplantatie de klieren van het eigen lichaam aanvallen. „Voor uiteenlopende patiënten bieden de nieuwe druppels grote uitkomst. De resultaten van oogdruppels gemaakt uit eigen bloed en donorbloed zijn praktisch gelijk. Dit is dus een veelbelovende opstap en we blijven bij Sanquin onderzoek voortzetten voor nog meer verbeteringen.”

