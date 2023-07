Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerderheid van jongeren voelt zich niet erkend als generatie die bijdraagt

Jongeren zijn lui, veeleisend en verslaafd aan social media: het stereotype beeld dat over jongeren bestaat is vaak niet mild. Dat is niet leuk om te horen als je onderdeel van deze generatie bent.

Het is dan ook niet verrassend dat deze vooroordelen een negatief effect op jongeren hebben. Uit recent onderzoek van PanelWizard, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO en Young Impact, onder meer dan duizend jongeren, blijkt dat 60 procent vindt dat zij niet worden gezien als generatie die bijdraagt aan de maatschappij.

Jongeren actief betrokken

Toch lijkt dit beeld niet helemaal terecht te zijn. Hetzelfde onderzoek laat zien dat zeven op de tien jongeren de afgelopen twee jaar actief betrokken waren bij maatschappelijke initiatieven en 90 procent daarnaast van plan is om de komende tijd mee te doen aan een actie om de wereld te verbeteren. Alleen al via Young Impact, een organisatie die zich inzet om jongeren te activeren en motiveren bij het maken van maatschappelijke impact, kwamen het afgelopen schooljaar meer dan honderdduizend jongeren in actie.

Eén van deze jongeren is de 22-jarige Mia. Als ervaringsdeskundige merkte ze dat jongvolwassenen in armoedesituaties veel op hun bordje krijgen en dat hier een groot taboe op zit. Daarom richtte ze een stichting op die helpt armoede bespreekbaar te maken en daarnaast ook hulp biedt bij allerlei praktische zaken. Naast het starten van eigen initiatieven zoals Mia deed, namen er ook talloze jongeren deel aan acties die door Young Impact werden georganiseerd, waaronder het inzamelen van slaapzakken voor Sheltersuit en het recyclen van oude telefoons voor het WWF.

Meer waardering en ondersteuning

Erkenning en ondersteuning spelen een belangrijke rol bij het motiveren van jongeren om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Toch komt in het onderzoek naar voren dat ongeveer de helft van de 14 tot 21 jarigen zich nu niet serieus genomen voelt, en meer waardering zou willen voor hun inzet voor de maatschappij. Een betere samenwerking tussen verschillende generaties zou daarbij ook kunnen helpen, zo blijkt uit het onderzoek: zes op de tien vindt dat ouderen en jongeren te weinig samenwerken om de wereld te verbeteren.