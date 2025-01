Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een op vijf starters heeft geen spaargeld voor aankoop eerste woning, deel krijgt wel geld van familie

Als starter op de woningmarkt heb je het tegenwoordig niet makkelijk. Alles behalve zelfs. Een huis kostte in december 2024 gemiddeld 455.500 euro en dat hoest je niet zomaar op. Uit onderzoek van Viisi Hypotheken blijkt dat een vijfde van de starters helemaal geen spaargeld heeft voor de aankoop van een eerste woning. Wel denkt een deel dat ze geld zullen krijgen van familieleden.

Van alle Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud zonder koopwoning die meededen aan het onderzoek (1018 in totaal), heeft 45 procent maximaal 5000 euro om in te leggen. Starters moeten doorgaans tussen de 2 en 4 procent van de totale aankoopsom zelf bekostigen.

🏡 Kansen op woningmarkt Starters zijn, zo blijkt uit het onderzoek, fors pessimistischer geworden over hun kansen op de woningmarkt. Nog maar 16 procent verwacht in de komende 12 maanden een huis te kunnen kopen. Het vorige kwartaal was dat percentage nog 24 procent. Onder dertigers daalden de verwachtingen het hardst: van 27 naar 15 procent.

Starters hebben weinig spaargeld

Starters moeten voor een gemiddelde woning van 455.500 euro dus zeker 10.000 euro hebben gespaard. Maar slechts een derde van de starters voldoet daar op dit moment aan, blijkt uit onderzoek. „Dat geldt niet alleen voor praktisch geschoolden, ook middelbaargeschoolden en hoogopgeleiden hebben relatief weinig gespaard voor de aankoop van een eerste woning”, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken. „Het overgrote deel van hen weet dat ze meer spaargeld nodig hebben, maar krijgt het om verschillende redenen niet voor elkaar om geld opzij te zetten.”

Driekwart van de Nederlandse starters denkt nog zeker drie jaar te moeten sparen voordat ze een eigen huis kunnen kopen. Van die mensen zegt ruim de helft dat ze op dit moment geen geld hebben om opzij te zetten. Dat is vaker het geval bij vrouwen (62 procent) dan bij mannen (52 procent).

Maar er zijn voor sommige mensen nog hulpmiddelen. Metro schreef in 2024 al dat een huis kopen voor starters bijna onmogelijk is, maar dat het met rijke ouders wél lukt. Een derde van de ondervraagden denkt dat ze wel wat financiële hulp krijgen van familieleden om een huis te kopen. 22 procent denkt in dat geval maximaal 10.000 euro te krijgen. 16 procent denkt zeker 30.000 euro te krijgen. Ben je ouder en wil je je kind een handje helpen? Hier leggen we je uit wat je je kind belastingvrij mag schenken.

Familiehypotheek

Een andere optie is het afnemen van een familiehypotheek. Dutrieux: „Daarbij leen je een gedeelte van de hypotheeksom van een familielid, vaak tegen aantrekkelijkere voorwaarden dan bij een bank. Wij merken dat sinds de afschaffing van de jubelton steeds meer jongeren en hun ouders zich hierover laten informeren.” Zo’n hypotheek en schenken zijn niet voor iedereen weggelegd, je moet dan wel uit een vermogend nest komen. Dat maakt de woningmarkt ook mede oneerlijk.

