Geld maakt niet gelukkig: ‘Eerste verjaardag van mijn kind kostte 2000 euro’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 38-jarige Howard, wiens verjaardag als kind nooit uitbundig werd gevierd, maar die zelf flink uitpakt als zijn kinderen jarig zijn.

Beroep: financieel directeur

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, twee kinderen (6 en 2)

Netto maandsalaris: 3500 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Welke rol speelde geld in jouw jeugd?

„Mijn vader had een redelijk simpele baan, hij werkte in een fabriek voor auto-onderdelen. Mijn moeder werkte niet, dus we hadden het niet extreem breed. Op vakantie naar een ver land konden we niet, bijvoorbeeld – meestal werd het een weekendje kust, of als we echt uitpakten een week België. Gek genoeg was het mijn moeder die beter met geld kon omgaan, zij had zicht op de financiën en leefde heel zuinig.

De koelkast was altijd gevuld met huismerkproducten, ik proefde pas Coca Cola toen ik een jaar of vijftien was – ja, daar zit wel degelijk verschil in. Ook verjaardagen en Sinterklaas werden nooit uitbundig gevierd. Mijn zus en ik kregen allebei een cadeau en dat was het. Hoe groot was het contrast met de buren, waar mijn vader jaarlijks op de deur bonkte op 5 december – stonden er vervolgens drie zakken vol cadeaus voor twee kinderen, terwijl mijn zus en ik beteuterd uit het keukenraam toekeken.”

Heeft dat impact gehad op jou als kind?

„Nou, ik ben er zeker niet slechter van geworden hoor, mijn ouders deden wat ze konden. Maar ik merk wel dat ik geld wat meer laat rollen. Dat kan ook, aangezien ik goed verdien. Zeker naar mijn kinderen toe: we gaan vaker op vakantie, kiezen exotische bestemmingen en pakken met verjaardagen flink uit. Toen mijn dochter bijvoorbeeld één werd, kreeg ze een feest in unicorn-thema en kwamen er zestig man in de zaal die ik had afgehuurd – ik was denk ik wel 2000 euro kwijt.

Het hele kind kreeg er natuurlijk niks van mee, maar het deed me veel dat ik dat kon geven als vader. En ik ben gewoon makkelijker met geld dan mijn ouders, ik wil graag dat anderen van mijn rijkdom kunnen meegenieten. Niet dat ik miljonair ben ofzo, maar ik neem mijn vrienden liever mee uiteten dan dat ik een driedelig pak voor mezelf koop – dat idee.”

Welke financiële keuze zou jij nooit maken?

„Vroeger droomde ik ervan om mijn boeltje te pakken en naar Bali te verhuizen, ik heb het in mijn twintiger jaren nog serieus overwogen, maar met twee kinderen is die droom inmiddels wel van de baan. Heel soms mijmer ik er nog over, dat ik best als surfleraar op een tropisch eiland aan de slag wil, maar tegelijkertijd ben ik blij met mijn stabiele inkomen en wil ik dat leven ook niet snel meer opgeven. Een hele veilige keuze, maar wel saai – we zouden wat meer onze dromen moeten najagen.”

Wat is je grootste financiële misser?

„Een golftas inclusief spullen met een waarde van meer dan 1000 euro. Het was coronatijd, ik zocht een hobby in de buitenlucht omdat de sportscholen dicht waren, en dacht waarschijnlijk de nieuwe Tiger Woods te worden. Maar ik vond er – letterlijk – geen bal aan, haha. Ja, dat is dus zo’n voorbeeld van het breed laten hangen en vervolgens je schouders ophalen omdat het een verkeerde investering was. Ik probeer daar wel wat meer balans in te vinden, ook naar mijn kinderen toe.”

Wat wil je hen dan bijbrengen?

„Dat geld ook niet alles is en je dankbaar moet zijn voor wat je hebt. Zo komt mijn zoon nu op een leeftijd dat hij ook echt om grotere dingen begint te vragen, zoals een spelcomputer of televisie op zijn kamer. Maar dat is niet vanzelfsprekend, ook als ik kijk naar waar ik vandaan kom. Ik weet dat ik tegenstrijdig klink, want ik geef mijn geld graag uit en deel ook graag met anderen, maar in the end zijn gezondheid en familie het belangrijkst.”

Cliché, maar waar

„Tja. Mijn moeder werd twee jaar geleden ernstig ziek en lange tijd was het de vraag of ze het zou overleven, maar dankzij de goede zorg van artsen is ze er bovenop gekomen – al is haar gezondheid niet meer wat het ooit is geweest. Toen werd ik wel met mijn neus op de feiten gedrukt. Leuk, al die spullen, maar die kunnen niet op tegen het gemis van een dierbare.”

Stelling: je kunt nooit genoeg geld hebben

„Daar ben ik het niet mee eens. Als je zoveel geld hebt dat het niet meer uitmaakt wát je koopt, kun je veel minder genieten van dingen. Zo hou ik heel erg van gouden horloges, maar ik doe mezelf er slechts eens in de vijf jaar een cadeau. Daar kan ik enorm van genieten – als ik er elke week een zou kopen, is dat hele gevoel weg. Zonde.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Hier antwoord ik dan wel weer ‘ja’ op. Kijk, gezondheid en liefde staan voorop, maar geld maakt dingen wel makkelijker. Weet je hoeveel stress het oplevert als er aan het einde van de maand geen geld meer is? Of als je kind jarig is en je geen geld hebt om een traktatie te kopen, of een feestje te geven? Ik kan dus zeker stellen dat geld gelukkiger maakt, want mijn eigen geschiedenis gaat zich bij mijn kinderen niet herhalen.”

