Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn studieschuld van 20.000 euro is bijna afbetaald’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 38-jarige Sabine, die bewust met geld omgaat en haar studieschuld bijna heeft afbetaald.

Naam: Sabine (38)

Beroep: campagne marketeer

Woonsituatie: koopwoning, getrouwd, twee zoons

Netto inkomen per maand: 3300 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden het vroeger niet breed, ook omdat mijn vader een dure opleiding volgde. Om toch wat te verdienen, werkte hij in zijn vrije uren als vrachtwagenchauffeur. Een auto hadden we niet, we deden alles met de trein, bus of fiets. Kleding kwam van de Zeeman of Wibra en als we op vakantie gingen, mochten we overnachten in de camper van een collega van mijn vader – en dan stonden we letterlijk op de parkeerplaats van zijn werk. Was prima hoor, ik heb er geen mindere jeugd om gehad – als kind heb je weinig nodig en is zo’n vakantie hartstikke avontuurlijk.

Financieel veranderde er wel wat toen ik een jaar of tien was en mijn vader zijn eigen bedrijf begon. Er kwam meer geld binnen en dat merkte ik. We deden wat luxere dingen, gingen vaker uit eten, gingen op fietsvakantie met de tent – ha, dat fietsen vond ik als kind vreselijk, inmiddels ben ik wel blij met die goede conditie.”

Wat heb je uit die periode geleerd?

„Ik denk wel een bepaalde bewustwording rondom geld. Zo lieten mijn ouders ons zelf aanrommelen met zakgeld. Zo had ik al snel door: als ik iets groots wil hebben, kost het meer tijd om ervoor te sparen. Omdat ik ook zaken als mijn rijbewijs en studie zelf moest bekostigen, leerde ik de waarde van geld al snel kennen.”

Hoe kijk je inmiddels zelf naar geld?

„Nog steeds wel hetzelfde: heb je een grote wens die veel geld kost, dan moet je bepaalde financiële keuzes maken. Mijn man en ik doen dat ook wel vrij bewust. Zo wilden we dolgraag een lange camperreis door Australië maken met onze zoons toen ze nog niet leerplichtig waren, maar dat kostte een behoorlijke duit. Daar legden we dus langere tijd geld voor opzij, maar ik hield ook wat vaker mijn hand op de knip en ging minder vaak uit eten of kocht geen kleding. Tegelijkertijd ben ik niet méga streng en probeer ik óók van mijn geld te genieten. Als ik zou willen en nóg strenger zou zijn, dan zou ik nog veel meer geld kunnen besparen.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ik merkte het natuurlijk wel toen ik klaar was met studeren en mijn eerste baan kreeg – ineens was daar meer financiële ruimte. Verder was de aankoop van onze huidige woning wel een memorabel moment. Ik dacht eerst dat we het nooit konden betalen, dus stelde ik mijn man de voorwaarde dat ik minimaal 500 euro per maand moest kunnen blijven sparen – anders was het huis voor mij een dealbreaker. Het zou dan ten koste gaan van mijn manier van leven en dat was het me niet waard. Vond mijn man niet zo leuk, hij wilde het huis dolgraag hebben. Toen we eenmaal bij de hypotheekadviseur waren geweest, bleken mijn zorgen gelukkig onterecht en konden we het huis prima betalen. Inmiddels wonen we er alweer een paar jaar.”

Heb je schulden?

„Een restant studieschuld, maar die schuld loopt volgend jaar af. Ik had mijn lening vrij hoog gezet omdat ik zowel mijn studie als mijn huur moest betalen. Vond ik ook niet erg: de faciliteit werd geboden, dus maakte ik er gebruik van. Toen ik eenmaal een betaalde stage kreeg, heb ik die lening weer uitgezet. Na mijn afstuderen stond mijn schuld op iets van 20.000 euro, maar dat bedrag is nu dus nagenoeg afbetaald.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Vind ik een lastige, want ik denk niet dat ik gelukkiger word van extra geld – je gaat er immers ook naar leven. Leuk als je dan hoort dat je 1000 euro extra krijgt, maar een paar maanden later is het je status quo. Mijn vriend zou een ander antwoord geven, die zou er meer leuke dingen van willen doen. Maar zelf ben ik al gelukkig met wat ik heb. Ik denk wel dat je óngelukkiger wordt als je ineens 1000 euro mínder zou hebben, maar zelfs dan pas je daar een mouw aan.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ik denk dat mensen anders naar je gaan kijken als je echt héél veel geld hebt, en er misschien zelfs misbruik van maken. Maar het kan ook voor mooie dingen zorgen. Mijn schoonouders zitten best goed in de slappe was en vinden het fijn om af en toe wat aan hun kinderen en kleinkinderen te schenken. Soms is dat zelfs best veel – zo droegen ze laatst bij aan onze tuinverbouwing, toch wel een bedrag van 27.000 euro. Ik wilde het in eerste instantie niet aannemen, maar mijn schoonouders zeiden zelf dat ze het graag wilden delen. Ze vonden het juist leuk om te kunnen zien wat wij ermee deden, liever nu dan na hun dood, dan krijgen ze er niks van mee. Daar zit wat in natuurlijk. Ik vind het ook een mooie gedachte, dat geld meer waard wordt als je het kunt delen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Pfoe. Ik heb altijd wel geld gehad, al was het soms minimaal, dus in die zin weet ik: je hebt altijd geld nodig, zeker in 2024. Maar ook als je minder te besteden hebt, kun je er wat moois van maken. Alles is relatief en spullen zijn maar spullen – gezondheid en een fijne woonomgeving staan voorop. Geld is misschien dan essentieel voor bepaalde zaken, de hoeveelheid geld maakt niet per se gelukkiger.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

