Opgebiecht: ‘Ik loog dat ik ziek was om een winactie te winnen’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Elena (31) loog dat ze ziek was om een winactie te winnen.

„Op social media word je tegenwoordig overspoeld met winacties. Vanuit een merk zelf, of een influencer die iets over een product vertelt met de boodschap dat jij het ook kunt winnen. Zolang je maar allemaal pagina’s liket, iedereen en z’n moeder tagt en het ook nog deelt in je eigen stories. Met als gevolg dat ik nu tig mensen en merken volg zonder dat ik ook maar ooit iets heb gewonnen.

Emotioneel verhaal

En ik deed zo mijn best, had ook best wel gevatte en originele antwoorden als ik meedeed aan zo’n actie, maar toch ging de prijs aan mijn neus voorbij. Zelfs als er nauwelijks reacties van anderen waren – of ze waren minder lang van stof, of het was alleen een tag. Werden die prijzen überhaupt daadwerkelijk weggegeven? Ik begon er bijna aan te twijfelen, al zag ik toch ook wel geregeld de naam van een winnaar voorbij komen.

En wat me dan opviel bij zo’n winnaar: er zat altijd een emotioneel verhaal aan vast. Over een ziekte, een overlijden, een scheiding, een moeilijke tijd op andere vlakken; kortom redenen waarom iemand deze prijs écht had verdiend. Tja, daar kon ik niet tegenop met mijn huis-, tuin- en keukenleven waar niks spannends gebeurde. Mijn vriend en ik waren al even samen, we hadden geen kinderen maar wel twee katten, werk ging goed, niemand was ziek – gelukkig. Maar het kabbelde, dus. Géén voer voor het winnen van een winactie, schatte ik ook in.

Opgebiecht: ik loog over mijn gezondheid

Dus toen ik weer een winactie voor een robotstofzuiger voorbij zag komen – iets wat ik niet per se nodig had, want ik hád een stofzuiger, maar wat het leven wel zou vergemakkelijken – besloot ik de stoute schoenen aan te trekken. Ik zag het bijna als een soort van experiment: zou dit werken? Ik schreef dat ik aan het herstellen was van een fikse rughernia en dat het huishouden een flinke opgave was, dus dat die robotstofzuiger meer dan welkom was. Dat deed ik overigens op een anoniem aangemaakt account, als de dood dat mensen me anders zouden herkennen en mijn reactie lazen.

Ik was die hele winactie alweer vergeten toen ik drie weken later een tag kreeg via Instagram. Het bleek het account te zijn van dat merk: ze schreven dat ik de robotstofzuiger had gewonnen en vroegen naar welk adres deze kon worden opgestuurd – en of ik een privéberichtje kon sturen. Ik was door het dolle heen: EINDELIJK had ik iets gewonnen! Ja, het was niet helemaal fair, maar het voelde alsof ik er recht op had, dat ik ertoe deed. Bovendien was die robotstofzuiger écht handig, want hoe relaxt dat ik het zelf niet meer hoefde te doen? Er zat nog een briefje bij waarin ze me een spoedig herstel toewensten, wat ik maar snel heb weggemoffeld voor mijn vriend thuiskwam – hij was verbaasd dat ik iets had gewonnen, maar vond het natuurlijk leuk voor me.

Last van geweten

Maar toch: ik zal niet snel opbiechten dat ik die robotstofzuiger heb gewonnen, want inmiddels knaagt het toch wel een beetje dat ik erover heb gelogen. Niet dat ik dat ding ga terugsturen, maar ik heb wel een beetje last gekregen van mijn geweten – het is natuurlijk wel een beetje asociaal wat ik heb gedaan. Dus heb ik dat nepaccount weer opgeheven en doe ik ‘gewoon’ weer mee als ik een winactie voorbij zie komen. En wie weet heb ik dan op een dag écht geluk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Reacties