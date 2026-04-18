Iran sluit Straat van Hormuz weer volgens leger

De Straat van Hormuz is weer voor de scheepvaart gesloten volgens het Iraanse opperbevel. Vrijdag kondigde Iran de heropening aan, maar de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens duurt voort. Die blokkade moet eerst worden opgeheven volgens Iran.

Kort voor de aankondiging liet Iran zaterdag een reeks tankschepen door „als gebaar van goede wil”. Het opperbevel beklemtoonde, toen het konvooi van naar verluidt acht tankers passeerde, dat Iran de complete controle over de strategische zee-engte heeft. Even later werd gemeld dat de scheepvaart er door Iran weer is stilgelegd en dat dat zo blijft zolang de Amerikanen de scheepvaart op Iraanse havens onmogelijk maken.

Honderden vrachtschepen wachten in de Perzische Golf op de opening van de Straat van Hormuz. Die is vrijwel dicht sinds de VS en Israël Iran 28 februari begonnen aan te vallen. Vrijdag zijn een aantal schepen richting de zeestraat gegaan in de hoop erdoorheen te kunnen varen. Iran heeft slechts een klein aantal doorgelaten voor de bekendmaking van de sluiting.

ANP

