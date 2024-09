Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Enkhuizen ‘geschrokken van zedenzaak’, scholen komen bijeen

Enkhuizen is geschrokken van het nieuws over de grootschalige kinderporno-zaak, waarbij een stadsgenoot is betrokken. Dat laat burgemeester Eduard van Zuijlen weten. Een 26-jarige Enkhuizer is vandaag opgepakt omdat hij kinderporno zou hebben gemaakt van honderden jongens in de leeftijd van 10 tot 16 jaar oud.

De burgemeester zelf is ook geschrokken: „Ik denk vooral aan alle jongens verspreid over het hele land die hiervan slachtoffer zijn geworden. Dat moet vreselijk zijn. Voor hen, voor hun ouders en familieleden en andere betrokkenen”, zegt de burgemeester. „Wij als samenleving moeten vooral laten merken dat we een ‘samen-leving’ zijn: steun elkaar en veroordeel niemand.”

De 26-jarige man blijft nog zeker twee weken in de cel, besliste de rechter-commissaris vandaag. De verdachte zou minderjarige jongens via social media hebben verleid tot het verrichten van seksuele handelingen voor de camera.

Van Zuijlen zegt het onderzoek nauwlettend te volgen en contact te houden met de politie en het Openbaar Ministerie. „De gemeente heeft goed contact met de scholen in de omgeving. Vanuit het convenant Veilige Scholen hebben we met elkaar gesproken over dit landelijke onderzoek.”

Scholen komen bijeen in Enkhuizen

Samen met de betrokken gemeenten hebben scholen in en om Enkhuizen bijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van de zaak. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt een bericht hierover van NH Nieuws.

Scholenkoepels Trigoon, Martinuscollege, Vonk en RSG uit Enkhuizen en de gemeenten Stede Broec en Drechterland bespraken de zaak aan het begin van de middag. Daarbij hebben ze het onder meer gehad over de impact in de regio, zoals hoeveel jongeren erbij zijn betrokken.

Volgens een bestuurder van het Martinuscollege is zo’n overleg gebruikelijk als er zoiets in de regio gebeurt. Aan het eind van de dag sturen de scholen een informatiebrief naar ouders waarin staat waar ouders en kinderen terechtkunnen met vragen of als ze informatie hebben. Een woordvoerster van scholenkoepel Vonk laat weten dat daar nog geen vragen zijn binnengekomen van ouders.

