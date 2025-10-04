Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: bij deze banken ga je per 1 januari meer betalen

Wéér gaat de prijs van een bankrekeningen bij grote banken omhoog. ING en ABN AMRO schroeven vanaf 1 januari de tarieven voor betaalrekeningen op.

De banken maakten de verhogingen nagenoeg tegelijkertijd bekend. De derde grote bank, de Rabobank, heeft de nieuwe tarieven nog niet wereldkundig gemaakt. Het gros van de Nederlanders heeft een betaalrekening bij een van de drie grote banken, terwijl bij kleinere banken de prijs doorgaans minder rap stijgt.

Dit worden de nieuwe tarieven bij de banken

Het basisbetaalpakket van ABN AMRO gaat maandelijks 4,30 euro in plaats van 3,70 euro kosten, een stijging van 16 procent. ING verhoogt de kosten van het OranjePakket van 3,90 euro naar 4,00 euro per maand.

Ook enkele losse producten worden duurder bij de twee grootbanken, zoals creditcards. Je betaalt momenteel 1,90 euro per maand voor een creditcard van ING. Dat wordt verhoogd naar 2 euro per maand. Een creditcard bij ABN Amro gaat van 2,15 euro per maand naar 2,55 per maand. Een studentencreditcard wordt 1,31 euro per maand (was voorheen 1,16 euro per maand).

Waar komen de prijsverhogingen vandaan?

De afgelopen jaren rezen de kosten voor bankrekeningen flink. Ook vorig jaar schoten de prijzen omhoog: in vijf jaar tijd werd een betaalrekening bij een grote bank twee tot drie keer zo duur. De banken weten dat aan lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorisme.

Ook nu halen de banken veiligheid als reden voor de verhoogde tarieven aan. „Op het gebied van veiligheid besteedt ABN AMRO veel tijd en geld om klanten te informeren over wat zij kunnen doen om veilig te kunnen blijven bankieren”, verklaart ABN AMRO. „Klanten worden bijvoorbeeld gewaarschuwd voor risico’s zoals bankhelpdeskfraude, cryptofraude en fraude met QR-codes. Daarnaast monitort de bank dag en nacht betaaltransacties om misbruik te voorkomen en – indien nodig – snel op te sporen.” ING legt het uit als „voortdurende inspanningen om het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden”.

Reacties