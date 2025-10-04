Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Peiling De Hond: PVV loopt uit, VVD verliest weer

PVV is in de laatste peiling van Maurice de Hond wederom de grootste partij, onthulde hij bij café Kockelmann. De partij van Geert Wilders loopt een zetel uit en komt op 30 zetels. De VVD leek even stabiel, maar koerst nu toch weer naar beneden.

Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer-verkiezingen.

Nieuwe peiling Maurice de Hond

GroenLinks-PvdA volgt met 27 zetels, het CDA komt op 23 zetels uit. VVD verliest twee zetels ten opzichte van de vorige peiling en komt uit op dertien zetels. Daarmee staan ze gelijk met JA21 en nog maar één zetel op D66, die één zetel wint en op twaalf uitkomt.

Deze week kwam ook de peiling van Ipsos I&O uit. Daarin staat de PVV zelfs op 31 zetels. Het CDA is volgens die peiling de tweede partij 25 zetels, GroenLinks-PvdA staat op 23.

‘Krachtveld kan nog ingrijpend veranderen’

Er breekt een spannende tijd aan, nu de televisiedebatten beginnen en de campagnes écht losgaan. De Hond vergelijkt het in café Kockelmann met „een etappe in de Tour de France van 200 kilometer”. „Er zijn allerlei dingen die onderweg kunnen gebeuren, maar die laatste 10 kilometer zijn het belangrijkst. Maar als je onderweg al achterblijft, dan vraag je je af of je bij die laatste 10 kilometer nog iets kunt betekenen.”

Hiermee doelt hij op de VVD. „Als de verkiezingen er bijna zijn, dan gaan kiezers denken: wat gaat mijn stem betekenen? Dat is op dit moment nog niet geval. Vlak voor de verkiezingen denk je bijvoorbeeld: komt Timmermans in de regering? Hoe kan ik daar met mijn stem voor zorgen, of verhinderen? Zo zou het krachtveld nog ingrijpend kunnen veranderen.”

Afgaande op deze peiling, lijkt het vormen van coalitie af te stevenen op een nieuwe saga, net als de vorige keer. Het CDA en de VVD hebben regeren met de PVV uitgesloten. En Yesilgöz zei eerder ook dat ze een kabinet met GroenLinks-PvdA „niet ziet gebeuren”. „Dominant voor de vorming van het kabinet is waar de PVV uitkomt”, zegt De Hond. Hoe meer zetels de partij van Wilders pakt, hoe minder er zetels er te verdelen zijn voor partijen die wel een coalitie kunnen vormen.

Eelco Heinen en Henri Bontenbal

VVD-minister Eelco Heinen (Financiën), te gast bij café Kockelmann, maakt zich nog geen ernstige zorgen „Het moet de andere kant op, we moeten aan de bak. Volgende week barsten de verkiezingscampagnes los, hebben we de eerste debatten en moeten partijen met de billen bloot. De partijprogramma’s worden doorgerekend, dan zie je de keuzes die partijen maken. Ik begrijp dat tachtig procent nog zweeft. Mijn inschatting is dat alles nog op z’n kop gaat.”

CDA-leider Henri Bontenbal, die ook is aangeschoven, kijkt al met een schuin oog naar de coalitie. „Een grote PVV maakt het een stuk moeilijker om nog een stabiel kabinet te formeren. Het CDA heeft gezegd dat we niet in een coalitie gaan met de PVV, en dat heeft de VVD ook gezegd. Een kabinet met de PVV zit er gewoon niet in. Als je wel op de PVV stemt, maak je het moeilijk om een stabiel kabinet te krijgen. Maar het kan nog alle kanten op.”

