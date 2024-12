Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De restitutiepolis verdwijnt, hier moet je op letten (en zo check je of je gewenste behandelaar vergoed wordt)

De restitutiepolis verdwijnt in 2025. Wat zijn de gevolgen daarvan, en waar moet je op letten?

Het is lang niet het enige wat verandert in het zorgpakket van 2025.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis is een type zorgverzekering waarbij verzekerden de vrijheid hebben om zelf hun zorgverlener te kiezen. Dit type polis vergoedt de kosten van zorg volledig, ongeacht of de zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Het grootste voordeel van de restitutiepolis is dat er volledige vrijheid is als het gaat om zorgverleners. Ook worden de zorgkosten in principe volledig vergoed, zolang er sprake is van redelijke tarieven. Het nadeel is dat de premie vaak hoger is. Soms moet je ook zelf de kosten voorschieten.

Wat houdt het verdwijnen van de restitutiepolis in?

Met het verdwijnen van de restitutiepolis komt er een einde aan de volledig vrije zorgkeuze. Je zorgverzekeraar moet een contract moet hebben met het ziekenhuis, de apotheek of andere zorgverleners. Is dat niet het geval, dan zou er een rekening op je mat kunnen ploffen. De vergoeding kan of (flink) lager uitvallen, of zelfs helemaal wegvallen. Je moet dan dus uit eigen zak betalen.

Zorgverzekeraars stoppen met de restitutiepolis, omdat ze de kosten willen beheersen en de zorg efficiënter willen inkopen, waardoor ze stabiele en lagere premies kunnen bieden. Ook brengt een restitutiepolis meer administratieve rompslomp met zich mee. De vraag naar de restitutiepolis is bovendien relatief klein. Een groot deel van de verzekerden vindt het prima om naar gecontracteerde zorgverleners te stappen.



GGZ-belangenbehartiger MIND noemde het eerder een zorgwekkende situatie en vroeg minister Fleur Agema van Volksgezondheid om snel in te grijpen. De verwachting is dat het verdwijnen van de restitutiepolis leidt tot een sterk gereduceerd aanbod van niet-gecontracteerde ggz, wat grote druk zet op de toegankelijkheid van de sector. Metro sprak met twee vrouwen die door het verdwijnen van de restitutiepolis geen traumabehandeling meer kunnen volgen voor hun dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

🚑 Uitzondering voor spoedeisende hulp Goed om te weten: bij spoedeisende zorg kun je altijd naar elk ziekenhuis, zelfs als er geen contract is tussen je zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Dit geldt voor alle acute situaties, zoals een ongeval of plotselinge ziekte. De kosten voor spoedeisende hulp worden altijd helemaal vergoed, bij welk contract of polis dan ook.

Waar moet je nu op letten?

Als jij graag naar een bepaalde zorgverlener gaat, is het goed om na te gaan of die een contract heeft met je zorgverzekeraar. Via deze tool van Zorgverzekeringwijzer kun je dit checken. Mogelijk kun je beter overstappen. Je moet je huidige zorgverzekering opzeggen vóór 31 december 2024. Daarna heb je nog tot en met 1 februari 2025 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Overigens is overstappen vaak geen slecht idee. Veel mensen laten hun huidige verzekering stilzwijgend doorlopen, maar lopen daardoor een flink geldbedrag mis. Tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering, die in principe allebei dezelfde zorg vergoeden, zit een verschil van 433 euro. Vorige maand maakten de zorgverzekeraars hun premies bekend.

