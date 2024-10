Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Kan ik geld van mijn opa en oma aannemen, ondanks het verleden met mijn vader?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Stan (21), die twijfelt of hij geld van zijn opa en oma moet aannemen, vanwege het verleden met zijn vader.

„Onlangs ontving ik iets totaal onverwachts: een brief van mijn opa en oma, die ik al vijftien jaar niet heb gezien of gesproken. In de brief vertelden ze me dat ze een spaarrekening op mijn naam hebben staan met een mooi bedrag erop. Daar waren ze mee begonnen toen ik geboren werd. Ze willen dat geld nu naar me overzetten, als een soort cadeau voor mijn 21ste verjaardag, omdat ik nu ‘echt’ volwassen ben.

Op papier klinkt het bijna te mooi om waar te zijn – ik ben student en zo’n bedrag zou me echt helpen. Maar er zit een hele lastige kant aan dit verhaal. Ik heb dus al jarenlang geen contact met hen, vooral omdat mijn vader geen contact wil met zijn ouders. Dat is privé, dus ik ga hier niet in detail, maar door toedoen van mijn opa en oma is hun relatie behoorlijk beschadigd. Ik voel een sterke loyaliteit naar mijn vader toe. Het voelt niet juist om zomaar een cadeau van hen aan te nemen, terwijl hij bewust afstand van hen houdt.

Loyaal aan mijn vader of kiezen voor mezelf?

Aan de ene kant zie ik dat geld als een praktische oplossing voor veel van mijn huidige problemen. Als student is geld altijd schaars, en dit zou betekenen dat ik me minder zorgen hoef te maken over rekeningen, studiekosten en alles wat daarbij komt kijken. Maar aan de andere kant voelt het ethisch niet goed. Ik heb nooit echt contact met mijn opa en oma gehad en eerlijk gezegd wil ik dat ook niet. Ik vind het raar om geld te accepteren van mensen die zo’n grote kloof met mijn vader hebben.

Mijn vader heeft zelf niets gezegd over de brief. Ik weet niet eens of hij ervan op de hoogte is, en ik durf het er ook niet goed met hem over te hebben. Aan de ene kant ben ik bang dat hij teleurgesteld zal zijn als ik het geld aanneem, maar aan de andere kant weet ik ook niet hoe hij zal reageren als ik het afwijs. Misschien vindt hij wel dat ik mijn eigen keuzes moet maken. Maar ik merk dat het mij enorm dwarszit.

Dilemma: moet ik het geld accepteren of mijn familiegeschiedenis trouw blijven?

Wat zouden jullie in mijn situatie doen? Moet ik het geld aannemen omdat het mijn toekomst een stuk makkelijker kan maken, of moet ik trouw blijven aan mijn vader en het geld afwijzen? Het voelt alsof ik moet kiezen tussen een praktische oplossing voor alle problemen waar ik als student tegen aanloop en de loyaliteit naar mijn vader toe. Wat zouden andere Metro-lezers in mijn schoenen doen?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sam (30), wiens vrienden vinden dat hij te veel werkt en te ambitieus is.

Lezer Wallie vindt dat hij vooral moet doen waar hij zich goed bij voelt, maar dat hij er achteraf geen spijt van moet krijgen. „Je bent tenslotte maar jong. De dingen die nu lichamelijk vanzelfsprekend zijn, zijn dat straks niet meer. Op een oudere leeftijd is het hard werken om je lichaam en geest in conditie te houden. Zorg dat je een goed plan hebt en denk er ook over na hoelang je op deze manier wilt werken.”

Pascal is het met Wallie eens: „Het antwoord is niet zo moeilijk toch? Doen wat goed voelt”, tipt hij. Leo heeft een kort maar krachtig antwoord op de vraag of Sam zijn vrienden boven zijn ambitie moet verkiezen: „Nee.”

Sjaan reageert met een Engelse quote: „Make money not friends.”

