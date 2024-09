Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders houden nooit geld over aan het einde van de maand

Houd jij altijd wat geld over aan het einde van de maand, of houd je juist maand over aan het einde van je geld? Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders alleen soms of zelfs helemaal nooit geld overhoudt aan het einde van de maand. En dat zijn niet alleen mensen met een lager inkomen.

37 procent van de Nederlanders houdt alleen soms geld over, 12 procent helemaal nooit. Twee derde van de Nederlanders probeert wel elke maand geld opzij te zetten, maar dat lukt niet altijd, is gebleken uit onderzoek van MeDirect.

Helft Nederlanders houdt geen geld over aan het einde van de maand

Bijna alle inkomensklassen hebben moeite met het rekken van hun geld. Van de mensen die meer dan 60.000 euro bruto per jaar verdienen, houdt 12 procent nooit iets over. Bij de mensen met het laagste inkomen, 30.000 euro bruto per jaar of minder, is dat 18 procent. En tegen de verwachting in hebben niet de alleenstaanden de grootste moeite om hun salaris toereikend te maken, maar samenwonenden.

Nederlanders die een partner hebben, geven namelijk twee keer vaker dan singles aan dat ze geen geld overhouden aan het einde van de maand. Job Mantz, Country Manager bij MeDirect, geeft aan dat de cijfers een duidelijk beeld tekenen: „Je ziet dat veel mensen echt wel geld opzij willen leggen, maar dat het niet altijd lukt. Dat is zonde en iets wat wij graag zien veranderen. Om vermogen op te kunnen bouwen moet je op constante basis geld opzij kunnen zetten. Wat kan helpen is om inkomsten en uitgaven goed op een rij te zetten, en van daaruit te bepalen hoeveel je over kan houden aan het einde van de maand.”

Zoveel zou je ‘moeten’ sparen

Je salaris heb je nodig om je vaste lasten te betalen, om boodschappen mee te doen en je wil natuurlijk ook nog wat sparen. Gemiddeld verdient de Nederlander zo’n 2900 euro netto. Het Nibud adviseert om elke maand 10 procent van je netto loon te sparen. Dat zou in het geval van Jan Modaal dus 290 euro moeten zijn.

Uit dit onderzoek bleek ook dat 59 procent van de Nederlanders spaart zonder doel. Dat terwijl sparen mét doel het sparen juist makkelijker kan maken. „Natuurlijk verschilt ieders situatie en is het voor de één makkelijker dan de ander om geld opzij te zetten. Maar als je een doel stelt, dan geeft dat houvast en een mooie reden om naar dat doel toe te werken.”

