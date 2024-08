Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorkom dat je 1848 euro misloopt door deze toeslag vóór 1 september aan te vragen

Nederland is een verzorgingsstaat die werkt volgens het toeslagenstelsel. Toch vraagt lang niet iedereen die recht heeft op één of meerdere toeslagen deze ook aan. En dat is zonde, want daardoor laten mensen onnodig geld liggen. Dat geldt ook voor de zorgtoeslag. Het goede nieuws? Tot 1 september 2024 kun je je toeslag over 2023 met terugwerkende kracht aanvragen.

In 2023 keerde Dienst Toeslagen in totaal 19 miljard euro aan toeslagen uit, wat neerkomt op zo’n 7,8 miljoen toeslagen. Maar toch is er ook kritiek: het toeslagenstelsel is relatief ingewikkeld en soms moeten mensen achteraf (een deel van de) toeslagen terugbetalen. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven, zoals het basisinkomen.

Zorgtoeslag in Nederland

Voorlopig is er van invoering van een basisinkomen nog geen sprake en is het toeslagenstelsel van kracht. Vooralsnog werd er over fiscaal jaar 2023 4,6 miljoen keer zorgtoeslag betaald, meldt het ministerie van Financiën op basis van cijfers van juli 2024. Daarmee is zorgtoeslag de grootste toeslag van Nederland. Ter vergelijking: de huurtoeslag werd zo’n 1,5 miljoen keer toegekend over 2023.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de cijfers over 2023 nog niet definitief zijn. Je kunt tot 1 september 2024 namelijk met terugwerkende kracht aanspraak maken op de zorgtoeslag over 2023. Want niet iedereen die wel recht heeft op toeslag, vraagt deze ook aan. Daarom stuurde Dienst Toeslagen eerder dit jaar 150.000 brieven uit om huishoudens erop te wijzen dat zij wellicht in aanmerking komen.

Voorwaarden zorgtoeslag

Maar wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag? Om in aanmerking te komen moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag, wat wil zeggen dat je bij een lager inkomen meer toeslag ontvangt. Boven een bepaald inkomen kom je niet in aanmerking. Daarnaast zijn er vermogensgrenzen gesteld. Verder moet je minimaal 18 jaar zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en je moet de Nederlandse nationaliteit hebben óf een verblijfsvergunning.

Inkomensvoorwaarden

Terug naar de inkomensgrenzen. Heb je een toeslagpartner? Dan mag het verzamelinkomen over 2023 niet hoger zijn dan 48.244 euro bruto, wil je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Heb je geen toeslagpartner? Dan mag je jaarinkomen over fiscaal jaar 2023 niet hoger zijn dan 38.520 euro bruto.

Vermogensvoorwaarden

Naast inkomensvoorwaarden zijn er ook vermogensgrenzen. Heb je een toeslagpartner? Dan mocht het eigen vermogen op 1 januari 2023 maximaal 161.329 euro zijn, wil je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Heb je geen toeslagpartner? Dan was het maximaal vermogen gelijk aan 127.582 euro.

💡Heb je een toeslagpartner? Soms weet je niet zeker of je een toeslagpartner hebt. Wil je controleren of je een toeslagpartner hebt? Dan kun je via Dienst Toeslagen een aantal vragen beantwoorden, waardoor je gemakkelijk het antwoord ontdekt.

De maximale zorgtoeslag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je recht op zorgtoeslag? Dan is het maximale bedrag voor de toeslag voor mensen zónder toeslagpartner 154 euro per maand. Heb je wel een toeslagpartner? Dan is de maximale zorgtoeslag 265 euro per maand. Respectievelijk komt dit uit op een maximale zorgtoeslag van 1848 euro en 3180 euro. Heb je geen recht op het maximale bedrag? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een deel van de toeslag. Daarom is het verstandig een proefberekening te maken. Dat kan met de rekentool van Dienst Toeslagen.

Heb je moeite met je aanvraag? Dan kun je terecht bij verschillende toeslagenservicepunten die kunnen ondersteunen bij de aanvraag. Vind hier een hulppunt bij jou in de buurt.

