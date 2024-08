Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Isabelle (24): ‘Mijn Gucci-bril was 350 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Isabelle, die als hulpverlener werkt bij 113-zelfmoordpreventie.

Beroep: hulpverlener GGZ

Netto maandinkomen: 2100 euro (24 uur en afhankelijk van onregelmatigheidstoeslag)

Woonsituatie: huurwoning (750 euro kale huur)

De Spaarrekening van Isabelle

In september 2022 rondde Isabelle haar studie Toegepaste psychologie af. Kort daarna gaat ze aan de slag als hulpverlener op het gebied van suïcidepreventie. „Het is mooi en zinvol werk, maar ook werk dat ik niet nog jaren wil doen. Het vraagt veel en is best zwaar. Eerst werkte ik 32 uur, maar ik merkte dat het me niet lukte om tussen diensten door voldoende op te laden. Toen heb ik besloten om 24 uur te gaan werken. Het geld mag niet belangrijker zijn dan mijn gezondheid. In deze baan heb ik ook avonddiensten en nachtdiensten, dat vraagt best veel.”

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ruim 33.000 euro op mijn spaarrekening. Daarnaast heb ik nog zo’n 9400 euro in aandelen. Het geld is verdeeld over verschillende potjes. Zo heb ik een potje dat ik ‘spaarrekening definitief’ noem, daar wil ik niet aankomen en dat geld is bedoeld voor als ik bijvoorbeeld een huis wil kopen.

Op dit moment staat er ruim 33.000 euro op mijn spaarrekening.

Ik ben altijd een spaarder geweest, maar heb ook een deel gekregen uit erfenissen van mijn oma’s en opa. Verder had ik altijd bijbaantjes. Op mijn 15e ben ik begonnen bij de Hema, daar heb ik jaren gewerkt. Direct als ik salaris kreeg, spaarde ik een deel – en dat doe ik eigenlijk nog steeds.

En vorig jaar is de ‘jubelton’ afgeschaft, maar mijn zus had nog wel dat geld van mijn vader gekregen om een huis te kopen. Omdat mijn zus dat geld heeft gekregen, vindt mijn vader het eerlijk als ik dat ook krijg. Daarvan heb ik nu al 25.000 euro gekregen, dus dat is ook een groot bedrag van mijn spaargeld.

Wat vind je van je eigen financiële situatie?

„Ik vind dat ik het goed doe en ik vind mezelf een verstandige meid. Ik heb mijn zaken op orde en als ik ooit een huis wil kopen, dan moet ik daarvoor sparen. Momenteel is mijn vermogen te hoog voor huurtoeslag, dus die krijg ik niet meer. Maar ik ga dan niet ineens 10.000 euro uitgeven om weer in aanmerking te komen voor die toeslag. Voorlopig spaar ik spaar ik rustig door. Afgelopen jaar had ik overigens te veel toeslag ontvangen, dus toen moest ik achteraf 800 euro terugbetalen.”

Geef je gemakkelijk geld uit?

„Ik kan wel geld uitgeven en ik houd ook van kopen voor anderen. Als ik met vrienden uitga, dan ben ik niet die gier die niets betaalt. Wat dat betreft ben ik een gever, maar ik ben ook niet iemand die zomaar alles betaalt. En ik hou van shoppen. Meestal shop ik online; ik geef denk ik zo’n 150 euro per maand uit aan kleding. De boodschappen zijn voor mij zo’n 200 tot 300 euro en aan leuke dingen geef ik denk ik ook 200 euro per maand uit. De vaste lasten zijn ongeveer 1000 euro bij elkaar, inclusief verzekeringen.”

Hoe kijk je naar je eigen financiële situatie in vergelijking met leeftijdsgenoten?

„Ik kom uit een gezin waar we het goed hebben. We behoren niet tot de elite, maar mijn vader verdient genoeg om ruim en goed te kunnen leven. We gingen bijvoorbeeld met het gezin jaarlijks op vliegvakantie, terwijl ik ook genoeg vrienden heb die nog nooit hebben gevlogen.

We behoren niet tot de elite, maar mijn vader verdient genoeg.

Ik hoor om mij heen ook van vrienden dat ze zulke hoge huren betalen, dat er geen ruimte overblijft om te kunnen sparen. Dat gebeurt vrij veel. Maar hoeveel spaargeld vrienden echt hebben, dat weet ik niet. Van huis uit heb ik geleerd dat je die informatie moet beschermen. Ik praat wel over wat mensen verdienen, maar niet zozeer over het spaargeld.”

Hoe heb je het financieel aangepakt tijdens je studie?

„In februari 2021 ging ik op mezelf wonen en in september 2022 ben ik afgestudeerd. Op mijn 23ste had ik pas recht op huurtoeslag, tot die tijd heeft mijn vader het bedrag van de huurtoeslag bijgelegd. Mijn zus woonde eerst in dit huis en ik wilde het heel graag van haar overnemen. Dankzij de bijdrage kon dat. Daarnaast had ik een baan in de supermarkt.

Eerst leende ik niet van DUO, maar later bleek dat studenten een tegemoetkoming van 1000 euro zouden krijgen. Die wilde ik natuurlijk ook ontvangen, maar ik was bang dat ik die niet zou krijgen als ik geen schuld zou hebben. Toen heb ik 2000 euro geleend van DUO. In de periodes dat ik stage liep leefde ik van mijn stagevergoeding. En mijn moeder was bijvoorbeeld ook altijd makkelijk met boodschappen, die kreeg ik soms van haar. Toen de energierekeningen heel hard stegen, wilden mijn ouders niet dat ik thuis in 16 graden zou zitten. Toen kreeg ik 50 euro per maand van mijn ouders ter compensatie. Als ik mijn best doe, is er altijd een vangnet.”

Hoeveel geld spaar je per maand?

„Dat wisselt per maand, maar ik probeer altijd minimaal 100 euro te sparen. Het hangt voor mij ook af van mijn rooster. Op zondagen krijg ik bijvoorbeeld 160 procent betaald en in de avonden werken levert ook meer op.

Ik probeer altijd minimaal 100 euro per maand te sparen.

Soms lukt het me niet om te sparen en dan weet ik: het is tijd om even wat dingen te tweaken, zodat ik wel weer kan sparen. Zolang het lukt om een beetje te sparen, is dat voor mij de graadmeter dat het goed gaat. Geld is wat dat betreft ook wel een motivatie om te werken, maar dat gaat voor mij nooit boven mijn gezondheid.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Misschien dan toch leuke dingen met vrienden. Als we een cocktailtje gaan drinken op het strand, dan betaal je zo 10 tot 15 euro per drankje. Daar let ik dan wel op, dat ik dat geen drie keer in de week doe.

Soms geef ik ook veel geld uit aan kleding, dan probeer ik de maand daarna wat te minderen. Ik houd er wel van om verschillende dingen te kopen, maar soms koop ik ook een wat duurder item. Zo wilde ik heel lang een bepaalde Gucci zonnebril. Daar keek ik al een half jaar naar, maar die was 350 euro. Op een gegeven moment heb ik hem toen toch gekocht. Die dag was ik in een goede bui en heb ik er ook nog een Valentino tas van 150 euro bijgekocht. Zoiets doe ik dan één keer per jaar. Ik werk hard en doe mijn best, dan mag je ook lekker leven.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel wat meer spaargeld willen hebben. Mijn eigen vermogen is nu bijna 50.000 euro, maar als je een eigen huis wil kopen, dan moet ik daar nog wel 10.000 tot 30.000 euro bovenop sparen. Voor een starterswoning hier in de buurt betaal je 3 ton en dan heb je een huis van 30 vierkante meter. Voorlopig zie ik dat nog niet gebeuren, tenzij ik een relatie zou krijgen en samen zou kopen, of de loterij zou winnen. Dat is allemaal niet aan de orde. Ik heb mijn eigen plek, dus dat is al heel fijn. Ik ken genoeg mensen die bij hun ouders blijven zitten, omdat ze geen huis kunnen vinden.”

Wat is je beste financiële tip?

„Spaar altijd direct als je je salaris gestort krijgt en probeer daar niet aan te komen. Helemaal niet als je een biertje wil doen en geen geld hebt. Gebruik je spaarrekening alleen in geval van nood.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties