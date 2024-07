Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel stegen de energiekosten in juli (en hier ben je het goedkoopst uit)

Het leven is al duur genoeg, maar de vaste leveringskosten van modelcontracten bij allerlei energieleveranciers schoten op 1 juli 2024 de lucht in. Bij twee leveranciers is er zelfs sprake van een vertienvoudiging. We zetten de kosten op een rijtje en tippen de energieleverancier met de laagste energiekosten én minst hoge stijging.

Innova en Gewoon Energie verhogen de kosten van 95 euro per jaar naar 940 euro per jaar. Dat is zo’n tien keer duurder en een stijging van 850 euro. Energieleveranciers wijken mogelijk uit naar de vaste leveringskosten voor stroom, omdat het doorvoeren van terugleverkosten niet mag in modelcontracten.

Metro zette eerder al uiteen hoe hoog je energierekening in 2024 kon oplopen.

Stijging energiekosten

Energievergelijker Overstappen.nl nam de leverkosten van allerlei leveranciers eens onder de loep. De gemiddelde verhoging is 222 euro per jaar. Bijvoorbeeld Vattenfall zit hier ver onder, met een verhoging van slechts 48,02 euro.

Klanten bij Essent en Eneco gaan ongeveer vier keer meer betalen, vanaf juli ongeveer 400 euro per jaar. De stijging bij Innova en Gewoon Energie is op z’n minst opvallend te noemen, daar gaat het dus om een vertienvoudiging. Op dit moment ben je bij Noord Energie qua vaste leveringskosten het goedkoopst uit.

Hieronder wat je aan vaste leveringskosten bij een modelcontract betaalt, per energieleverancier:

Energieleverancier Kosten in januari 2024 Kosten vanaf juli 2024 Vattenfall 131,88 euro 179,90 euro Eneco 95,88 euro 407,88 euro Essent 107,88 euro 419,88 euro Budget Energie 71,88 euro 167,88 euro Energiedirect 101,88 euro 413,88 euro Oxxio 95,88 euro 407,88 euro Greenchoice 123,12 euro 177,03 euro Delta 107,40 euro 310 euro Engie 120 euro 482,40 euro Vandebron 86,94 euro 101,92 euro Innova 95,59 euro 942,59 euro Powerpeers 143,88 euro 179,88 euro Gewoon Energie 95,59 euro 942,59 OM 84,70 euro 84,70 euro Pure Energie 107,88 euro 408 euro Vrijopnaam 239,98 euro 239,98 euro Noord Energie Geen data 71,88 euro Coolblue Energie 90 euro 300 euro MEGA 121,02 euro 120,96 euro Gemiddelde 112,30 euro 334,70 euro Bron: Overstappen.nl

Wat zijn vaste leveringskosten bij energieleveranciers?

Bij deze prijzenstijgingen gaat het om de vaste leveringskosten bij een modelcontract. Zo’n modelcontract is een energiecontract voor onbepaalde tijd dat iedere leverancier in Nederland verplicht moet aanbieden.

Volgens Tom Schlagwein van Overstappen.nl is zo’n modelcontract niet voor iedereen de beste keuze. „Voor klanten zonder zonnepanelen kan ik sterk aanraden om een vast contract uit te zoeken. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Voor klanten met zonnepanelen zijn er verschillende dynamische aanbieders die een contract aanbieden zonder terugleverkosten. Ook zijn er vaste contracten beschikbaar met terugleverkosten die verder onder de tarieven van deze modelcontracten liggen.”

En wat zijn die vaste leveringskosten? Het gaat daarbij om het vaste bedrag dat je betaalt voor de levering van je energie. Administratiekosten vallen hier bijvoorbeeld onder. Je betaalt altijd leveringskosten, ongeacht hoeveel energie je verbruikt.

Vorige Volgende

Reacties